Cernobîl, după 30 de ani: sfârșitul catastrofei care a marcat Europa mai mult ca orice

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Grădinița din oraș are 130 de copii în prezent – cu 230 mai puțini decât înainte de explozie. „Copiii au fost evacuați împreună cu profesorii către zonele curate”, a zis manager-ul grădiniței, Tatiana Kravchenko. „În trei luni am fost trimiși înapoi, și aveam doar 25 de copii. Într-un final, oamenii s-au întors, copii noi s-au născut și încet-încet grădinița a început să se umple din nou. Acum avem 130 de copii aici”.

Pe măsură ce apa s-a transformat în abur, presiunea din interior a crescut. Când operatorii și-au dat seama ce se întâmplă, era deja prea târziu. O explozie de abur a dat la o parte violent capacul reactorului. Aerul a pornit astfel un foc care a ars vreme de zece zile, trimițând un nor radioactiv de fum și praf deasupra Europei.

