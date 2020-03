Cernobîlul chinezesc! China COMUNISTĂ E VINOVATĂ pentru mega-dezastrul COVID-19! Să PLĂTEASCĂ despăgubiri pentru uriașele pagube pe care le cauzează întregii planete!

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Ingrediente 1 cana ulei 2 cani apa 2 cani faina 8-10 oua Mod de preparare - Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul...

La mai puțin de un an de anularea sistemului electoral mixt, noua majoritate parlamentară, formată din deputații PSRM și PD, ar putea vota pentru abrogarea sistemului electoral proporțional. Noul vicepreședinte al PD, Eugeniu Nichiforciuc, consideră că revenirea la sistemul electoral...

​​România a testat puțin peste 3.000 de suspecți de coronavirus, în timp ce alte țări au testat zeci de mii de suspecți. Țara noastră nu are suficiente teste, iar măsurile de izolare ar trebui să compenseze acest lucru și să fie mult mai stricte - practic, doar...

Când vine vorba de defecte, uneori mai poți da vina și pe aster. Vezi care sunt cele mai enervante zodii. Scorpion Inteligența Scorpionului este cunoscută de toată lumea, dar sunt alte lucruri care te scot din sărite când stai prin preajma lui. Are un umor pe...

Are dreptate Mario Vargas Llosa: China este vinovată pentru mega-dezastrul COVID-19. Atacul propagandistic al Chinei comuniste la adresa lui Llosa este, s-o spunem pe șleau, o mizerie înfiorătoare”.

China trebuie să plătească despăgubiri pentru giganticele pagube pe care le comite, și asta s-ar putea decide și prin intermediul impunerii unor sancțiuni economice. Sancțiunile economice pot reprezenta o soluție, dar nu singura. Când se va stopa criza COVID-19, deși sunt sceptic că vom scăpa ușor de molimă, marile puteri trebuie să se așeze la o masă și să decidă cum va fi trasă la răspundere China. Regimul de la Beijing are o foarte mare problemă și vedem cu toții că nu are de gând să facă un pas în față și să și-o asume. Toți comuniștii se cred infailibili, însă în cazul de față asta presupune însemnate costuri internaționale.

Având în vedere cele de mai sus, se impun două întrebări cât se poate de legitime: această ascundere sub preș a adevărului este inocentă? Și, în al doilea rând, nu cumva această nenorocire s-a declanșat într-un laborator <științific> în care comuniștii desfășoară diverse cercerări în domeniul virusologiei? În China există institute care derulează astfel de activătăți, sunt ele supuse vreunui control? Astfel de institute pot distruge rasa umană. Prin <fisuri> de genul acesta s-ar putea strecura multe dezastre, de aceea este extrem de important ca astfel de activități să poată fi controlate.

”China este o dictatură, un regim închis în care informațiile nu circulă și unde toate autoritățile, inclusiv presa, care-i presă de partid, propagandistică, sunt subordonate total puterii comuniste. Cenzura este o practică veche a comuniștilor. În această situație, apare coronavirusul în China, dar informația, deși vitală, esențială pentru prevenirea dezastrului, nu circulă. Informațiile despre adevărata amploare a situației au fost cenzurate, ascunse în mod premeditat de regimul de la Beijing. Această situație nu este una nouă. URSS a ascuns săptămâni în șir adevărul despre Cernobîl, iar efectele s-au dovedit dezastruoase. Ascunzând pentru o lungă perioadă informațiile privind adevărata amploare a pandemiei de coronavirus, China comunistă a facilitat răspândirea virusului în toată lumea. Dacă China ar fi fost o țară democratică, informațiile ar fi apărut în mass-media de la bun început, s-ar fi aflat pericolul în timp util, iar clasa politică ar fi acționat eficient și transparent în vederea stopării flagelului. Însă lucrurile n-au stat deloc așa. Regimul comunist de la Beijing a judecat totul în cheie politică, propagandistică, exact cum a făcut și Moscova în cazul nenorocirii de la Cernobîl. Într-o democrație, situația ar fi putut fi ameliorată, prevenită într-un mod eficient, și, ceea ce este cel mai important, am fi știut din timp cu ce primejdie ne confruntăm.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)