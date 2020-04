Certuri și amenințări la intrarea în satul Brînzeni, raionul Edineț. Nici primarul nu a scăpat de CORONAVIRUS

După ce în satul Brînzeni din raionul Edineț au fost depistate 89 de cazuri de infectare cu COVID-19, localitatea a fost plasată în carantină. De urgia noului coronavirus nu a scăpat nici primarul localității care se tratează la domiciliu. Cele trei intrări în sat sunt monitorizate de militari și polițiști.

Acest bărbat muncește ca pădurar la ocolul silvic din sat. Astăzi, din cauza restricțiilor impuse de autorități, el nu a avut acces în localitate.

Avem nevoie să intrăm și să vedem sectorul. Nu se permite. De ce o așteptat să se umple jumătate de sat, apoi o închis drumul aici, celălalt. De vreo două ori i-au luat cu ambulanța. Atunci trebuia să ia măsuri, dar acum sunt peste o sută de cazuri. S-a umplut satul. Conducerea la noi e așa, a spus un muncitor.

Loading...

Iar agricultorul din imagine a fost cât pe ce să se ia la ceartă cu reprezentanții forțelor de ordine, după ce aceștia i-au interzis să intre în localitate. Bărbatul deține peste 500 de ha de pământ, care din cauza carantinei riscă să nu fie însămânțate. Disperat, agricultorul amenință militarii că îi va obliga să-i lucreze pământul.

Nu ne dau voie să intrăm pe motiv că pentru fiecare tractor trebuie să aduc pașaportul tehnic. Cum pot să aduc pașaportul dacă tractorul se află la Edineț. Eu am venit și am adus documentele și el nu-mi face permis, lasă să lucreze singuri. O să aduc tractoarele și o să le pun aici și o să lucreze tot frumos. Am închis drumul și lasă să urce ei după volan și să lucreze, a precizat agricultorul.

Oameni spun că din cauza restricțiilor impuse de autorități riscă să rămână fără un loc de muncă.

Nu poți lucra. Am patru copii și dacă nu vin să lucrez nu-mi dau nimeni.

Eu muncesc la carieră, am permis, am totul. Verificăm paznicii, acolo deținem toată tehnica, au spus muncitorii.

Regimul de carantină este asigurat de 36 de salvatori, polițiști și soldați ai Forțelor Armate și de 10 unități militare, dislocate la cele trei căi de acces în localitate.

Intrarea și ieșirea în localitate este interzisă, pentru persoanele cu excepția : personalului medical, persoane ce asigură vitalitatea localității, servcii de urgență, poliția, acei care fac lucrări agricole și sunt locuitori ai satului, a adăugat șeful-adjunct IGSU, Alexandru Oprea.

83 dintre persoanele infectate sunt din cadrul Dispensarului Psihoneurologic din localitate. Este vorba despre 70 de beneficiari și 13 angajați.

Eu am fost în carantină până acum, azi m-au sunat și m-am dus. Eu sunt șofer, a menționat bărbatul.

În prezent, toți beneficiarii și angajații centrului au fost supuși testului COVID-19. Pacienții infectați au fost internați în Secția Boli Contagioase a Spitalului de Psihiatrie Bălți.

Până în prezent am testat 231 de beneficiari și toți lucrătorii acestei instituții. O parte din ei au refuzat și au spus că vor pleca la laboratoarele private. La moment, din Internatul Psihoneurologic din Brânzeni sunt 83 de persoane infectate, dintre care 70 sunt beneficiari ai acestei instituții și 13 sunt lucrători, a adăugat șefa Centrului Sănătate Publică din Edineț, Aliona Pistriuga.

În raionul Edineț sunt înregistrate peste 100 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Sursa: nordnews.md