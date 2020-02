Ceslav Ciuhrii: Oricine poate vedea parcursul meu în afaceri, din 1998 și până astăzi

Am mai aflat din informațiile manipulatoare, lansate în spațiul public, că mai nu aș fi “planificat” să construiesc un zgârie-nori, când proiectul era de fapt la un click distanță și foarte clar, chiar și pentru cei rău intenționați. Recent, am văzut că deja îmi sunt aduse acuzații că aș vrea să distrug parcul, ceea ce e o aberație totală.

Unul dintre falsurile tirajate intens este că aș face fronting anumitor persoane și că toate afacerile mele sunt de facto ale altcuiva, ceea ce nu doar că este fals, dar și aberant. Pentru că oricine poate vedea parcursul meu în afaceri, din 1998 și până astăzi. Afacerile mele de bază sunt în domeniul farmaceutic, în 2010 am susținut teza de doctorat în biotehnologie în baza căreia am dezvoltat și am brevetat un preparat care se numește - Adenoprosin. La momentul actual, acest produs se vinde în 18 țări.

„ Din momentul în care am achiziționat terenul din strada Maria Cebotari 20, pe care se află fosta clădire a cafenelei Guguță, am devenit o țintă publică pentru diferite grupuri, care au lansat și mai lansează în spațiul public, falsuri și informații manipulatorii.

12 Februarie 2020

