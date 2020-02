CETĂȚENIA ROMÂNĂ - MINISTRUL JUSTIȚIEI DESPRE BLOCAJUL DE LA ANC

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Vicepreședintele formațiunii, Alexandru Slusari, a spus astăzi într-o conferință de presă că PPPDA are două opțiuni din care alege: candidatul independent Grigore Cobzac sau candidatul PAS, Olesea Stamate.

Președintele țării Igor Dodon susține că cel mai probabil va candida la următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în toamna acestui an. Șeful statului declară că poate acum să afirme faptul că se va avânta în cursa prezidențială, după ce a văzut ultimele sondaje în...

Călcâiele crăpate sunt considerate un semn de neîngrijire. Însă ele apar atât din cauze mecanice (mai ales dacă aveţi câteva kilograme în plus, din cauza presiunii pielea nehidratată se crapă), mersul pe jos cu sandale, şlapi este un alt factor care...

5. Ca să închei, totuși, pe o notă optimistă, trebuie spus că numărul mare de dosare nesoluționate este explicat și prin disfuncționalitățile înregistrate la nivelul Comisiei pentru Cetățenie din cadrul ANC în ultima perioadă. Cei care urmăresc numărul de ordine publicate, la sfârșit de 2019 - început de 2020, au observat acest lucru. Am primit asigurări din partea domnului Ministru Predoiu că acest aspect a fost soluționat. Urmează ca, odată cu soluția în justiție privind disputa pentru președinția ANC, să fie identificate și resursele necesare pentru a limita numărul de dosare nesoluționate.

3. I-am reamintit domnului Ministru că, în continuare, nu este transpusă în practică soluția asupra căreia am insistat și care este stipulată în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2017. Citez: “Întrucât, în considerarea volumului fluctuant al cererilor de cetățenie adresate Autorității Naționale pentru Cetățenie de la înființare și până în prezent (în anul 2010 - 96.695, în 2011 - 102.719, în 2012 - 89.033, în 2013 - 53.181, în 2014 - 21.987, în 2015 - 81.531, iar în 2016 - 115.217), pentru a crea posibilitatea adaptării periodice corespunzătoare a numărului membrilor Comisiei pentru cetățenie prin raportare la volumul activității curente, astfel încât aceste fluctuații să nu afecteze ritmul de soluționare a cererilor, este necesar ca, în funcție de resursele umane disponibile, numărul membrilor Comisiei pentru cetățenie, care își desfășoară activitatea în limita cvorumului minimal de cel puțin 3 membri, să poată fi mărit corespunzător, de o manieră facilă și flexibilă, prin ordin al ministrului justiției, aspect de natură a contribui la îmbunătățirea serviciului public, cu repercusiuni favorabile asupra ritmului de soluționare a cererilor de acordare și redobândire a cetățeniei române”.

Am avut, ieri, cu ocazia ședinței comune a Camerei Deputaților și a Senatului, convocată pentru citirea moțiunii de cenzură, o discuție cu Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, privind blocajul care există la Autoritatea Națională pentru Cetățenie - scrie deputatul Constantin Codreanu pe pagina sa pe FB.

