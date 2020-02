CFR Cluj vs Sevilla (19:55) / Dan Petrescu, întâlnire cu andaluzii după 10 ani - Vor reuși ardelenii surpriza?

​Sorții le-au scos-o în cale celor de la CFR Cluj pe Sevilla, marea specialistă în Europa League, iar prima manșă din optimi are loc joi, în Gruia, de la ora 19:55. Dan Petrescu a învins formația andaluză pe vremea când se afla pe banca Unirii Urziceni și speră să repete "minunea". Încrederea adversarilor nu e la cote înalte, echipa lui Lopetegui fiind fără victorie în ultimele patru partide oficiale. Confruntarea va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis - Burcă, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Hoban - C. Deac, L. Traore, Omrani

Rezerve: Sandomireski, Cr. Manea, L. Aurelip, Păun, Golofca, Cestor, Rondon Antrenor: Dan Petrescu



Sevilla: Vaclík - Jesus Navas, S. Gomez, D. Carlos, Reguilon - F. Vazquez, Fernando, Banega - Suso, En-Nesyri, Ocampos

Rezerve: Bounou, Escudero, Kounde, Gudelj, Nolito, Munir, L. de Jong Antrenor: Julen Lopetegui



Arbitri: Deniz Aytekin (central), Eduard Beitinger, Dominik Schaal (asistenți), Patrick Ittrich (al patrulea oficial), Daniel Siebert (VAR), Bibiana Steinhaus (asistent VAR) - toți din Germania.

Recent, Deniz Aytekin a fost arbitrul confruntării dintre naționalele României și Spaniei, în septembrie 2019, pe Arena Națională.

Dan Petrescu, întâlnire cu Sevilla după 10 ani

În sezonul 2009/2010, Dan Petrescu o întâlnea pe Sevilla în grupele Champions League, pe vremea când era antrenor la Unirea Urziceni, campioana României din 2009. După ce a pierdut în Spania cu 0-2, Unirea Urziceni a reușit să o învingă pe Sevilla la București, pe stadionul Ghencea, scor 1-0. Ialomițenii se impuneau atunci după un autogol al lui Ivica Dragutinović.

Unirea Urziceni a încheiat grupa pe locul 3, cu 8 puncte, după Sevilla (13 p) și Stuttgart (9p), dar înaintea celor de la Rangers (2 p). Echipa lui Petrescu a continuat în Europa League, unde a întâlnit-o pe Liverpool în 16-imi, pierzând ambele partide (0-1 în deplasare, 1-3 acasă).

Sevilla vs echipe din România:

Turul I al Cupei UFEA, sezonul 1966/1967: 0-2 și 2-2 cu Dinamo Pitești

16-imile Europa League, sezonul 2006/2007: 2-0 și 1-0 cu Steaua

Grupele Champions League, sezonul 2007/2008: 2-1 și 2-0 cu Steaua

Grupele Champions League, sezonul 2009/2010: 2-0 și 0-1 cu Unirea Urziceni

Cine este Sevilla

Condusă de Julen Lopetegui (53 de ani), fost selecționer al Spaniei și tehnician al lui Real Madrid, Sevilla este o specialistă a Europa League. Andaluzii au câștigat de cinci ori trofeul (record absolut): 2005–06, 2006–07, 2013–14, 2014–15, 2015–16.

Sevilla ocupă locul 5 în campionatul Spaniei, cu 40 de puncte în 24 de meciuri (11 victorii, 7 remize, 6 înfrângeri), la egalitate cu Atletico Madrid, echipa de pe poziția a patra, ultima care asigură prezența în ediția viitoare de Champions League.

Sevilla nu traversează tocmai cea mai bună perioadă, având patru meciuri consecutive fără victorie: două înfrângeri (1-3 cu Mirandes în optimile Cupei Spaniei, 1-2 cu Celta Vigo în LaLiga) și două remize (1-1 cu Alaves și 2-2 cu Espanyol, ambele în LaLiga). Ultimul succes obținut de Sevilla a fost pe 25 ianuarie, 2-0 cu Granada, în campionat.

Sevilla are un lot evaluat de transfermarkt la 282.50 de milioane de euro, de peste 9 ori mai mult decât CFR-ul (30.98 milioane de euro).

Cei mai valoroși jucători din lot: Jules Kounde, Diego Carlos, Lucas Ocampos, cotați la 25 de milioane de euro, potrivit transfermarkt; Suso, Sergio Reguilon, cotați la 22 de milioane de euro; Tomas Vaclik și Joan Jordan, cotați la 18 milioane de euro.

Golgheterii echipei:

Lucas Ocampos 9 goluri

Munir El Haddadi 7

Franco Vazquez 6

Luuk de Jong 5

Nolito 5

Palmaresul Sevillei

5 Europa League / Cupa UEFA: 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2006/07, 2005/06

1 Supercupa Europei: 2006

1 Titlu de campioană a Spaniei: 1945/46

5 Cupe ale Spaniei: 2009/10, 2006/07, 1947/48, 1938/39, 1934/35

1 Supercupa Spaniei: 2007