Cheesecake cu ricotta și jeleu din fructe de pădure (fără coacere)

Ingrediente cheesecake cu ricotta si jeleu din fructe de padure.

Blat:

100 gr unt topit

250 gr biscuiti cu vanilie (eu am folosit niste biscuiti cu vanilie cumparati de la Carrefour la kg, dar puteti folosi la fel de bine biscuiti digestivi sau cu cereale)

Crema:

500 gr ricotta

500 ml frisca lichida

4 linguri generoase de smantana

Coaja de la o lamaie

50 gr fulgi de cocos

Esenta de vanilie

2 plicuri de zahar vanilat

1 plic de zahar vanilat Bourbon

1 plic gelatina

2 linguri zahar pudra

Jeleu:

400 g fructe de padure

6 linguri zahar tos

1 plic gelatina

Mod de preparare

Punem in vasul robotului de bucatarie biscuitii si ii macinam marunt. Adaugam untul topit si omogenizam.

Intr-o forma de tort cu marginile detasabile asezam compozitia si o nivelam cu dosul unei linguri. Dam vasul la frigider pentru cel putin jumatate de ora, timp in care pregatim crema de branza.

Batem bine frisca lichida si o dam la rece.

Intr-un vas punem branza ricotta (puteti folosi si o crema de branza care va place, gen Philadelphia), coaja rasa de lamaie, zaharul pudra, zaharul vanilat si cel Bourbon, smantana si fulgii de cocos. Se amesteca totul foarte bine.

Inmuiem gelatina pentru 10 minute in apa si apoi o incalzim usor pe bain-marie, o incorporam usor in frisca si apoi toata frisca in crema de branza. Turnam compozitia peste blatul de biscuiti si dam la frigider.

Fructele de padure la punem intr-un vas pe foc cu 6 linguri de zahar sa se inmoaie, apoi le pasam la blender.

Strecuram siropul obtinut pentru a inlatura semintele si adaugam un plic de gelatina preparat la fel ca la crema de branza. Turnam jeleul peste crema de branza si lasam la frigider cel putin 4 ore. Ideal este sa stea peste noapte.

Pentru jeleu puteti folosi orice alt fruct va place (capsuni, zmeura, piersici).

