Chef de chef cu preoți în plină pandemie

Nu doar procurorii și judecătorii se distrează prin localuri în plină pandemie. Ieri zeci de preoți au chefuit într-o sală de banchete din Sângera, o suburbie a Chișinăului. Deși suntem avertizați că vom atinge, la mijlocul lunii, apogeul valului cinci al pandemiei, iar zilnic înregistrăm mii de infectări, slujitorii bisericii au participat la ceea ce părea a fi o zi de naștere - cu flori, cadouri, muzică și concursuri. De mască sau distanță socială - nici vorbă. Venită la fata locului, poliția a constatat abaterile, dar nu a zăbovit acolo nici două minute și nici nu a întocmit vreun proces verbal, notează jurnal.md.

Muzica din sala unui restaurant de la Sângera se auzea de afară. În interior, am găsit toate mesele ocupate de către preoți și soțiile lor. Unul dintre preoți, cu microfonul în mână, părea să împartă diplome de merit celorlalți slujitori. În sală erau mai multe flori și cadouri. Am reușit să filmăm în interior doar câteva clipe, pentru că după asta am fost alungați.

Potrivit poliției, preoții care au participat la masă sunt din raionul Strășeni și au decis să vină într-un local după ce au fost la un seminar în aer liber. În răspuns se menționează că aceștia nu au rezervat mese în prealabil, asta deși în imaginile filmate se vede clar cum mesele erau special aranjate, bucatele pregătite, iar mai mulți chelneri lucrau.Tot poliția susține că în sală nu erau mai mult de 40 de persoane, chiar dacă din imagini se vede că numărul lor este mai mare.