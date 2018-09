Chiar atât de proști sunt agenții GRU?

”Nu suntem noi. Nu știm nimic. Nu suntem noi?” – cam asa am putea descrie reacția Moscovei în cazul Skripal. Nici macar nu mai incearca sa vina cu variante ale ”realitatii paralele”, sau ”fapte alternatve” asa cum au facut in cazul doborarii aeronavei MH17 in Donbas.



Explicatia e simpla. În Anglia, in comparatie cu Donbas, sunt camere de supraveghere la fiecare pas. Gasirea si identificarea unei persoane langa locul crimei, in ziua crimei este doar o problema de timp. Stiind asta si totusi sa pornesti intr-o operatiune ”secreta” in această țară – pare cretinism total pentru un serviciu de informatii asa temut ca GRU.

Faptele dezvaluite de anchetatorii britanici britanici confirma asta.





Ele ne arata niste agenți ageamii care opereaza total, dar total diferit fata de ce stim din filmele cu spioni. Nu tu debarcare pe ascuns dintr-un submarin rusesc pe coasta Canalului Manecii, nu tu locuinta conspirativa, nu tu deghizari si sisteme sofisticate de bruiere a camerelor de supraveghere. Cei doi s-au comportat ca niste simpli pârnăiași in cautare de ”cascaval”.

Si modul in care si-au tradat indirect angajatorul – statul rus? Știm ca cei doi agenti rusi nu au intrat in Anglia clandestin, au avut la ei pasapoarte emise de autoritatile ruse in aceeasi zi, cu serie si numar care aveau diferite doar o cifra. Chiar daca numele în pasapoarte erau false, documentele erau originale. Chiar a sperat cineva la Moscova ca asta nu ne va trimite la ideea complicitatii statului rus?

Apoi, cei doi au cerut si primit viză britanică, au cumpărat bilete, au intrat în mod legal în Marea Britanie, au locuit în mod legal într-un hotel. Sa obtii viza britanica inseamna pentru un cetatean rus cam la fel de multa birocratie si plimbat de hartii ca si in cazul vizei americane pentru romani. Sa te duci cu un buletin falsificat artizanal la ambasada…mai sunt si amprentele digitale pe care le predai la solicitarea vizei…nu prea vad cum ar putea merge.

De aceea există două posibilități: dacă acesti oameni există, Moscova nu se poate fofila; trebuie să-i prezinte lumii și să inventeze eventual o explicație plauzibilă pentru scurta lor vizita la Londra cu plimbarea – doua zile la rand – taman în Salisbury, in ziua in care Serghei si Iulia Skripal sunt gasiti fara cunostinta pe o banca de pe strada.

A doua opțiune: Moscova neaga existenta celor doi cetățeni ai Rusiei. Ce înseamnă asta? Ca cei doi, cu un pachet complet de documente false rusești, au obtinut viză britanică, au părăsit Rusia și s-au întors în Rusia, fără sa genereze suspiciuni din partea autorităților ruse?

Trebuie să spun că cum n-o dai si rasucesti, toate aceste fapte reprezinta practic o mărturisire că cei doi sunt ofițeri ai serviciilor speciale ruse.

Sa asteptam sa vedem daca cei doi vor fi gasiti morti sau vor fi facuti deputati (cu imunitate) ai parlamentului rus ( ca in cazul asasnilor lui Litvinenko).

http://www.paginaderusia.ro/