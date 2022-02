Chiar dacă numărul cazurilor de COVID s-a dublat, școlile din Orhei rămân în continuare deschise

Majoritatea școlilor din raionul Orhei își continuă în continuare activitatea cu prezența fizică a elevilor în sălile de clasă. Deși s-a dublat numărul cazurilor de infectare în rândul maturilor și al copiilor, autoritățile publice locale își mențin în vigoare propria decizie.

Potrivit administrației raionului, nu este cazul de a intra în panică, ei vor interveni doar în caz că numărul cazurilor de infectări va exploda, transmite tv8.md.

Între timp, reprezentanții Centrului de Sănătate din Orhei spun că sunt în așteptarea unei noi decizii pentru a putea acționa. 27 dintre cele 38 de primării din raionul Orhei se află sub Cod Roșu de alertă epidemiologică, după ce, în unele localități, s-a dublat numărul cazurilor de infecție în rândul populației. Totodată, 863 de copii se află în autoizolare, după ce au fost în contact cu persoane bolnave cu Covid-19.

„Avem 549 de cazuri, în săptămâna 24-30 ianuarie, printre care s-a dublat și numărul copiilor infectați. Avem 53 de copii infectați numai săptămâna trecută. Săptămâna mai precedentă, 17-23 ianuarie, au fost doar 27 de copii infectați. Cazurile de infectare probabil că au fost și de la prezența fizică”, a declarat șeful de direcție la Centrul de Sănătate Publică Orhei, Ion Bolboceanu.

Elevii sunt monitorizați în fiecare zi de medicii de familie, întrucât ar putea avea semnele bolii pe parcursul acestei săptămâni, mai spun reprezentanții Centrului de Sănătate. Potrivit acestora, săptămâna trecută, în 20 de instituții de învățământ din cele 47 din raion au fost înregistrate cazuri de infectare cu Covid. Prin urmare, cinci dintre acestea au trecut la regimul de studii online.

„Până la ziua de ieri au fost închise trei licee din orașul Orhei și două din raion. Acolo s-au atestat cazuri multiple în multe clase și am fost nevoiți totuși ca să închidem aceste instituții. Au fost înaintate din partea Centrului de Sănătate Publică Orhei, două demersuri, în care au fost informate autoritățile publice locale despre situația și riscurile ce țin de infectarea în rândul copiilor, anume cu infecția Omicron. Până la moment, am avut aceleași... Noi am venit cu un proiect de hotărâre, care nu a fost susținut de membrii acestei Comisii”, a mai spus Bolboceanu.

Acum, reprezentanții Centrului de Sănătate Publică din Orhei, spun că sunt în așteptarea unei alte hotărâri a CNESP, care speră să vină cu o decizie clară în privința orelor desfășurate cu prezența fizică a elevilor din raion.

„Noi așteptăm la nivel național o altă hotărâre care va avea loc joi și sperăm ca să avem o mai mare claritate ca să nu aibă APL-urile loc pentru interpretare sau să adopte alte hotărâri, care ar putea duce la infectarea populației din raion”, a mai adăugat șeful de direcție.

De partea cealaltă, președintele raionului, Dinu Țurcanu, susține că în raza raionului Orhei, din 47 de insituții doar trei activează în regim online. În 32 de școli nu s-a atestat niciun caz de infecție cu Covid, iar în celelalte unde există izolat câte unul, cazurile sunt monitorizate cu atenție.

„Pe raza raionului Orhei, Comisia teritorială Sănătate Publică a luat decizia în ce regim funcționează școlile și celelate instituții juridice afectate. Decizia este menținută în continuare. Atestăm o anumită creștere, sigur că există, nimeni nu neagă, dar nu trebuie să facem panică și trebuie să gestionăm”, a mai declarat Țurcanu.

De asemenea, Dinu Țurcanu spune că autotitățile vor interveni neapărat în cazul în care, în școli, se va atesta o creștere bruscă a numărului de infectări.

„În cazul în care vom asista la o asemenea explozie, sigur Comisia se va întruni și de câteva ori pe zi, pentru a ajusta anumite decizii la situația existentă”, a declarat președintele raionului.

Vineri, 22 ianuarie, autoritățile din Orhei au anunțat că elevii tuturor instituțiilor din raion vor continua să facă lecții cu prezență fizică. Asta deși, în țară, este valabil codul pandemic roșu în sănătate publică, iar CNESP a decis că, de pe 24 ianuarie, elevii trec la studii online pentru cel puțin două săptămâni.

Potrivit Ministerului Sănătății, în ultimile 24 de ore, 4348 de persoane au fost confirmate pozitiv la Covid, la nivel național.

