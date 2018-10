Săptămâna trecută, ne-a sunat la redacție un bărbat din comuna Chișcăreni, r-nul Sângerei. Omul ne-a spus că-i este frică să stea acasă, după ce în această localitate au fost înregistrate peste 40 de furturi și „nimeni nu face nimic ca să-i protejeze pe săteni de tălhari”. O echipă a ziarului TIMPUL a mers la fața locului și a aflat mai multe detalii despre satul în care hoții se simt boieri în toată legea.





De aproape doi ani, spun locuitorii satului Chișcăreni, tălharii sparg câte o casă pe lună, iar uneori chiar și câte una pe săptămână, din care fură bani și obiecte de valoare. „Se fură pe un capăt și polițiștii nu mai dau de ei. Duceți-vă în mahalaua din deal, acolo au intrat practic în fiecare casă”, ne-a spus o femeie care a refuzat să se prezinte.

„Au furat 15 mii de lei și bunuri în valoare de 28 mii de lei”

În drum spre mahalaua caselor noi, am întâlnit-o pe Elena Pogoneț, care ne-a povestit că, din momentul în care hoții i-au prădat locuința, furturile s-au transformat într-o obișnuință. „În 2016, înainte de Anul Nou, am fost la piață între orele 9:20 și 10:30, iar când m-am întors, am găsit casa devastată. Hoții au intrat pe poarta din spate, au deschis o fereastră mică, s-au strecurat în casă și mi-au luat 15 mii de lei și bunuri materiale în valoare de 28 de mii de lei. Atunci, criminaliștii au venit și au strâns probe timp de trei ore, însă n-au depistat nimic. Așa că, în 2017, am primit o scrisoare, prin care am fost anunțată că, din lipsa probelor, cazul a fost închis”, adaugă femeia.

„150 de mii de ruble...”

„...11 mii de lei și 50 de euro, dar fără plângere la poliție”

De atunci, Elena Pogoneț stă cu frica în sân, deoarece este singură acasă aproape toată săptămâna, iar în scurt timp și-a instalat camere de supraveghere. „Soțul meu este șofer. El pleacă luni de acasă și se întoarce sâmbătă, iar copiii sunt peste hotare. Așa că am pus mână de la mână, am strâns 18 mii de lei și mi-am instalat cinci camere. Este adevărat mi-e frică și acum, dar mai mult n-am ce face”, spune săteanca.Un caz similar ne-a relatat și Constantin Bețivu, din a cărui casă, în 2017, hoții au furat 150 de mii de ruble, pe atunci echivalentul a 58 de mii de lei. Proaspăt reîntors de peste hotare, bărbatul a plecat cu soția la o zi de naștere, iar când s-a întors acasă a găsit câteva dulapuri deschise, cărora deodată nu le-a dat mare importanță. „Am crezut că s-au jucat copiii, însă în dimineața următoarei zile, am descoperit că banii lipsesc și am anunțat imediat poliția. Au venit, am scris cerere, dar cu asta s-a terminat totul”, spune dezamăgit bărbatul.Constantin a adăugat că, în ultimul an, a auzit că hoții s-au băgat în cel puțin 20 de case, însă mulți dintre consăteni nici măcar nu au anunțat polițiștii, fiind convinși că oricum nu se rezolvă nimic.

Angela este unul dintre sătenii care au fost jefuiți, însă a refuzat să scrie o plângere la poliție. Ea spune că, la 17 mai 2017, întorcându-se acasă de la serviciu, a găsit toată dulapurile deschise, iar cei 11 mii de lei și 50 de euro, ascunși printre haine, au dispărut. Atunci femeia s-ar fi adresat la polițist. Însă, în drum spre casă, omul legii ar fi încercat s-o convingă că cel mai probabil banii au fost luați de către copiii femeii. „Întâi mi-a spus că băiatul meu, care era student la Chișinău, i-a luat, iar când i-am explicat că el muncește, polițistul a insinuat că băiatul meu de 14 ani a pus mâna pe ei. Când am auzit așa ceva, i-am spus că atunci pentru ai mei nu-mi pare rău. Însă băieții mei nu au cum să fure toată mahalaua, pentru că ei sunt oameni de treabă”, povestește Angela.

Un ciobănesc german furat din vizorul camerelor de supraveghere

2700 de euro și cardul de pensie

Pe 1 ianuarie 2017, hoții au reușit să intre și în gospodăria lui Iurie Vitu și i-au furat tot ce aveau mai scump - un câine de rasa ciobănesc-german. Bărbatul este șofer de curse lungi, așa că soția sa, Elena, rămâne de multe ori acasă doar cu mama sa de 90 de ani. Iar copiii din străinătate, auzind despre furturile din sat, s-au gândit să instaleze niște camere de supraveghere pentru siguranța părinților. Atâta doar că atunci, când au venit hoții și au furat câinele, camerele erau deconectate. „De Sfântul Andrei, eu am văzut prin camere că de poarta mea s-au apropiat trei oameni cu lanterne, doi erau scunzi, iar unul înalt. Am ieșit afară și m-am prefăcut că strig la soț, iar ei au fugit. Însă, de Anul Nou, noi am stins camerele pentru că ploua și mă temeam să nu mă electrocutez, când umblu pe afară. În acea noapte, mi-au furat câinele. Probabil i-au dat ceva și l-au adormit, după care i-au scos zgarda și l-au dat peste gard, altfel nu-mi explic cum puteau fura un câine atât de mare și rău”, se dă cu părerea locuitoarea satului Chișcăreni.Ultimul furt din localitate a avut loc pe data de 8 octombrie, în casa lui Nicolae Jurjiu, de unde hoții au sustras 2700 de euro - bani pe care bărbatul îi avea din vânzarea unui automobil, dar și din resursele financiare, trimise de fiica sa din Germania. Nicolae este vecin cu familia Vitu, iar în vizorul camerei de supraveghere a acestora nimerește și casa lui. Totuși, soții Vitu ne-au spus că, în prezent, acea cameră nu funcționează.

La rândul său, Nicolae Jurjiu povestește că furtul a avut loc dimineața. „La ora șase am plecat de acasă, iar, 30 de minute mai târziu, când m-am întors, am văzut ușa de la sarai forțată. Am intrat repede și am observat plafonul stricat, cărțile de pe rafturi pe jos, iar banii și cardul de pensie nu mai erau. Am chemat poliția, au venit repede și au preluat probele, de acea nădăjduiesc că vor găsi făptașul”, spune Nicolae cu lacrimi în ochi.







Un presupus hoț a fost prins și eliberat...

Însă hoții nu s-ar fi oprit aici. Pe 18 octombrie, ei ar fi încercat să intre în curtea lui Sergiu Lungu care, deși nu muncește nicăieri, are părinții peste hotare. „În jurul orei 22:00, soția a ieșit afară și atunci când a aprins lumina în curte a văzut cum o persoană a sărit gardul, iar a doua a fugit pe drum. A intrat speriată în casă și mi-a spus ce s-a întâmplat, însă până am ieșit eu, afară nu mai era nimeni”, explică Sergiu.

Locuitorii satului Chișcăreni susțin că, cel puțin, unul dintre infractori este din localitatea lor și îi informează pe ceilalți. Potrivit sătenilor, hoții se bagă anume în casele unde cineva este plecat peste hotare sau familia are un venit bun. Mai mult, oamenii spun că, de cele mai multe ori, un consătean de-al lor a fost surprins în casele lor, însă poliția nu l-a reținut. „Pe acest individ, l-au prins proprietarii în vreo patru-cinci case ziua în amiaza-mare. După care poliția l-a luat până la primărie, ca mai apoi să-l elibereze. Cred că-i legat cu poliția…”, afirmă mai mulți cetățeni într-un glas. Însă acești oameni ne-au rugat să nu le divulgăm identitatea, motivând că le este teamă că hoții le-ar putea face vreun rău.

20 de furturi în cinci ani...

Eduard Tronciu, șeful secției securitate publică al IPR Sângerei, recunoaște că, în satul Chișcăreni, au existat trei cazuri în care un cetățean a fost prins de proprietarii caselor în timp ce voia să intre în casele lor. Însă, adaugă sursa, acele persoane au refuzat categoric să depună cerere pe numele bănuitului. „Într-un caz, victima a refuzat să depună plângere, pentru că bănuitul ar fi fost prieten cu soțul ei și i-ar fi explicat că venise după un câine, însă acolo a fost clară intenția de a intra în casă. În alt caz, bănuitul a intrat în casa omului, iar omul, după ce copiii lui i-ar fi achitat geamul spart, a refuzat să depună cerere pe motiv că sunt vecini și că nu i s-a furat nimic. Principala problemă în acest sat este că locuitorii nu conlucrează cu polițiștii”, explică Eduard Tronciu.

Aceeași sursă mai spune că în localitate se întreprind toate măsurile necesare de prevenire a furturilor. Numai începând cu luna iulie, adaugă Eduard Tronciu, au fost făcute peste 84 de razii pe timp de noapte în satul Chișcăreni. „Pe lângă aceasta, în ultimele două săptămâni am trimis câte zece lucrători care să umble prin sat de la ora 17 până la ora 24 și să le explice sătenilor despre măsurile de prevenire a furturilor, cum ar fi instalarea camerelor de supraveghere, câinii, safeurile. Mai mult, am rugat oamenii să ne anunțe care sunt casele abandonate sau pe ce stradă are loc vreo nuntă, pentru a putea patrula mai intens în zonă. În prezent, oamenii deja se plâng că venim prea des la poarta lor”, conchide polițistul.

La rândul său, Petru Costișanu, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Sângerei, a declarat pentru TIMPUL că, în cazul listei cu cele 40 de persoane, care ar fi pătimit în ultimul an din cauza hoților, s-a inițiat o anchetă de către Serviciul Protecție Internă și Anticorupție a MAI și de către Direcția Inspectare Efectivă a IGP, care au lucrat cu presupusele victime. „Totuși, vă putem spune că, din discuțiile cu persoanele vizate, s-a constatat că o persoană nu a depus nicio cerere și nu a avut niciun furt, dar a venit să susțină găsirea hoțului. Două persoane sunt plecate peste hotare și s-a luat legătura cu ei. Cinci persoane refuză categoric să dea explicații, spunând că nu înțeleg cum au nimerit în listă și că nu li s-a furat nimic. Alte zece persoane nu s-au adresat la poliție, invocând fie că au venit de la muncă și au găsit ușa deschisă, dar nu știu dacă cineva a forțat-o sau chiar ei au uitat-o descuiată, pentru că nu li s-a furat nimic, fie alte motive. Și există 20 de cazuri în care persoanele au pătimit pe parcursul anilor 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, inclusiv 2018. Patru dintre aceste cazuri au ajuns în instanța de judecată”, adaugă șeful adjunct al IP Sângerei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Sângerei, în anul 2017, pe teritoriul comunei Chișcăreni au fost înregistrate 29 de infracțiuni, iar, în anul 2018, cu șapte infracțiuni mai puțin.