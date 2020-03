Chicu și Dodon față în față cu IZOLAREA EXTERNĂ /// Germania se împrumută cu 356 miliarde de euro pentru a SALVA ECONOMIA de impactul pandemiei de coronavirus

Scholz a apărat politica bugetului echilibrat din ultimii ani, care a dus la scăderea datoriei Germaniei sub limita UE de 60% din PIB, în timp ce nivelul datoriei Franţei este de 98,9% din PIB iar al Italiei de 134,8% din PIB.

Majorarea semnificativă a cheltuielilor marchează renunţarea la politica "schwarze Null" ("black zero"), prin care de ani de zile Germania are un buget echilibrat, nu face noi împrumuturi iar de şase ani raportează excedente.

În anul 2009, pentru a frâna acumularea de noi datorii, a fost inclus un paragraf special în Constituţia Germaniei. Conform acestui amendament, cunoscut sub numele de frâna datoriei, 'debt break', Guvernul federal poate contracta datorii noi până la echivalentul a 0,35% din Produsul Intern Brut. Însă Berlinul poate depăşi acest prag dacă Germania este lovită de un dezastru natural sau în "situaţii de urgenţă excepţională", care sunt dincolo de controlul statului şi afectează în mod semnificativ situaţia financiară a ţării.

În plus, banca germană de stat KfW va avea la dispoziţie 100 de miliarde de euro pentru a acorda credite firmelor care se confruntă cu dificultăţi.

Cabinetul cancelarului Angela Merkel se întâlneşte luni pentru a aproba noi împrumuturi, în valoare de 356 de miliarde de euro, echivalentul a aproape 10% din PIB-ul Germaniei, marcând o nouă eră în politica fiscală şi o desprindere radicală de îndelungata aversiune faţă de datorii a Berlinului, notează Agerpres, citând Financial Times.

Germania va abandona cei şase ani de austeritate fiscală cu un buget expansionist, menit să salveze economia ţării de efectele crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arată într-un articol apărut sâmbătă în publicaţia britanică Financial Times (FT), notează Agerpres. Măsura vine să protejeze miile de afaceri de falimentul iminent.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)