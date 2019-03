Chicu le bate obrazul patronilor de cafenele și hoteluri: deși au beneficiat cel mai mult de reformele fiscale, continuă să păcălească statul

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung comentează, în editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a părăsi funcţia de premier al Marii Britanii după finalizarea Brexitului, informează dpa, potrivit Agerpres.

Pentru companiile cu cifra anuală de afaceri de sub 1,2 milioane de lei, se aplică un impozit operațional de 4%, iar firmele cu vânzări de peste 1,2 milioane de lei pe an au de ales: lucrează în regim general, fie în cel special. Regimul special înseamnă impozitul pe venit de 12%, înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA la cota 10%.

“O atitudine hazardată (am ales conștient acest termen) față de măsurile stimulatorii implementate de guvern prin politicile fiscale manifestă unele sectoare și, în special – cel numit ”HORECA”. Este, de fapt, sectorul care a beneficiat cel mai mult în urma reformei fiscale. De exemplu, analiza nivelului de salarizare în acest sector (analizate date despre circa 600 companii) ne-a arătat, că salariul mediu declarat în acest sector a constituit la finalul trimestrului IV … 2792 lei. Cam aproape de 2.5 ori mai putin decat media pe economie. Marea majoritate a cazurilor de neeliberare a bonurilor de casa și, deci, a camuflării cifrei de afaceri reale, revine tot acestui sector. În urma instituirii postului fiscal la una din cafenele de pe ”pietonala” din preajma Ministerului Finanțelor, am depistat că valoarea reală a vănzărilor zilnice o depașește pe cea declarată anterior de tocmai 4 ori. Adică 400%”, a scris Ion Chicu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)