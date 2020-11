Chicu trăiește într-un lume paralelă cu realitatea. Vrea să „aducă” diaspora acasă, dar uită că în R. Moldova salariul mediu este de 300 de euro

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Luna in Berbec aduce multa actiune azi, cu atat mai mult cu cat se intalneste cu Marte, recent iesit din retrograde. S-a ridicat, si-a pus armura si este pregatit pentru lupta. O multime de planete astepta in preajma usilor deschise sa iasa din Capricorn, ca sa iti lase calea libera.

Guvernul francez intenţionează să ridice măsurile de izolare şi să permită deplasările începând de pe 15 decembrie, cu puţin timp înaintea sărbătorilor de sfârşit de an, a afirmat marţi preşedintele Emmanuel Macron, anunţând o primă relaxare odată cu...

Premierul Chicu demonstrează că este paralel cu realitatea în care trăiesc oamenii simpli. Salariul mediu oficial în R. Moldova este de vreo 300 de euro, el este un pic „umflat” de salariile celor din sfera IT & Telecomunicații. În satele și orașele mai mici din R. Moldova, salariul mediu real este de vreo 200 de euro. Dacă merg la muncă în orice stat european, cetățenii niștri făcând chiar și cea mai necalificată muncă, pot oricum câștiga de cel puțin 5-6 ori mai mult. Chicu n-are de unde să înțeleagă această realitate deoarece toată viața a lucrat la stat, plimbând hârtii dintr-un birou în altul.

„Venim cu un program nou, destinat concetățenilor noștri plecați peste hotare, în speranța că vor reveni în țară. Am alocat 200 de milioane în bugetul pentru 2021, pentru subvenționarea impozitelor salariale anume pentru ei. Dacă au revenit în țară și sunt angajați la serviciu, statul plătește pentru ei acele impozite salariale - 42-45% din fondul de salariu. Acest mecanism funcționează acum, dar la anul dedicat pentru aceste categorii de cetățeni, care trebuie să revină în țară. Noi îi așteptăm, văd multe discuții, precum ar fi să dublăm numărul de buletine (n.r. de vot). Oameni buni, noi trebuie să ne concentrăm cum să îi aducem acasă, dacă vreți să „scăpați” de voturile diasporei, aduceți-i acasă. Cel mai bine așa „scapi” de voturile diasporei ”, a subliniat Ion Chicu.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

