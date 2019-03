CHIȘINĂU /// Parcul Urban de Autobuze și Regia Transport Electric vor fi COMASATE

Prrimerul general interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a anunțat că la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău va fi luată decizia privind comasarea a două întreprinderi municipale.



Este vorba de Parcul Urban de Autobuze cu Regia Transport Electric, iar scopul inițiativei este de a investi în continuare în dezvoltarea transportului public. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre Ruslan Codreanu și reprezentanții Băncii Europene de Investiții (BEI).

„În cadrul discuției pe care am avut-o astăzi cu reprezentanții BEI, am trecut în revistă proiectele care sunt în derulare. Am notat prioritățile mele pentru oraș: educația, salubrizarea și managmentul deșeurilor, infrastructura și transportul public. Mă bucur că BEI s-a arătat deschis să finanțeze aceste demersuri”, a menționat Ruslan Codreanu.

Menționăm că Banca Europeană de Investiții este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai municipiului Chișinău.