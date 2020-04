CHIȘINĂU /// Povestea clădirii în care s-a făcut Unirea

La 27 martie 1918, clădirea Liceului nr. 3 de băieți nu a fost unica care a avut onoarea să fie gazdă a unui mare eveniment. Preşedintele Consiliului de Miniştri al României, Alexandru Marghiloman, a dat un banchet cu prilejul Zilei Unirii la care au participat în jur de 200 de persoane. Sărbătorirea a avut loc la Clubul Nobilimii, actualul Cinematograf „Patria”. „Am fost invitaţi şi noi, refugiaţii, cu toate că eram adversari politici ai germanofilului Marghiloman. S-au ţinut vorbiri frumoase şi entuziaste. A vorbit şi câte un reprezentant al minorităţilor. După isprăvirea banchetului, am aşteptat la poarta de ieşire. La trecerea lui Marghiloman, însoţit şi de militari superiori germani, noi, bucovinenii şi ardelenii, i-am făcut o manifestaţie, strigând din răsputeri: „Noi vrem Ardealul şi Bucovina!”. Bietul Marghiloman, care-l avea la dreapta sa pe neamţ, a întors mâinile spre noi, spunând: „Eu am făcut ce am putut, vor veni alţii şi vă vor da restul ce ni se cuvine”, mai scria Ovidiu Țopa. Ulterior, evenimentul istoric a fost consfințit la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, unde delegația oficială a susținut Tedeumul în cinstea unirii și s-au rugat pentru românii din Basarabia.

„Tot oraşul era în sărbătoare în această zi frumoasă de primăvară timpurie, în care puteai vedea înfloriţi chiar unii cireşi. Şi cu toate acestea, ieşind din clădirea împodobită cu frumoase steaguri tricolore, am dat de un grup de oameni mai trişti. Au fost cursanții mei transnistreni care-mi spuneau „cu câtă plăcere am muta noi cursul Nistrului, numai ca să încăpem şi noi în graniţele României”, povestește un memorialist, Ovidiu Țopa.

