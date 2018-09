Chișinău-Timișoara - O nouă cursă care leagă R. Moldova de România

O nouă cursă aeriană care leagă Republica Moldova de România a fost inaugurată luni, 17 septembrie, la Chișinău. Este vorba despre cursa Chișinău-Timișoara, operată de compania Tarom. Primul zbor de pe această rută a fost efectuat în seara zilei de duminică, 16 septembrie.



Zborurile din Chișinău către Timișoara vor avea loc de trei ori pe săptămână: miercuri, vineri și duminică. Prețul unui bilet dus-întors începe de la 100 de euro, cu toate taxele incluse la achiziționarea de pe site-ul operatorului.

„În prețul de 100 de euro aveți inclus serviciu, bagaj de cală de 20 kg, serviciu inflight și bineînțeles bagajul de mână. Mizăm pe Timișoara ca o destinație nouă de la Chișinău pentru că e un oraș încărcat de istorie, e o destinație foarte bună de city break-uri. Și Chișinău e o destinație de interes pentru mulți timișoreni”, a declarat consilierul directorului general Tarom, Cristian Blană.





Unii călători spun că această cursă este binevenită.

„Cred că este o idee bună. Nu am zburat până acum, dar dacă voi avea nevoie, o voi face cu această cursă”

„E foarte pozitiv. Va fi comod spre toată lumea. Am zburat spre București, dar nu la Timișoara. Nu am avut nicio problemă, am zburat bine”.

Directorul Avia Invest, Petru Jardan, consideră că această cursă aeriană directă către Timișoara va fi foarte solicitată.

„Timișoara fiind un centru comercial, economic, medical, considerăm că va prezenta interes. Sperăm că această nouă rută va da un nou imbold pentru dezvoltarea businessului, afacerilor și colaborările dintre Timișoara și R. Moldova.”

La inaugurarea cursei a participat și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. El a declarat că inclusiv lansarea unor astfel de curse unește încă o dată Republica Moldova de Uniunea Europeană prin intermediul României.

„De nenumărate ori spunem că susținem parcursul european al R. Moldova, că suntem cei care vrem să fim poarta dvs către Europa. Evenimentul de astăzi arată că nu doar spunem, dar și facem astfel de legături, care nu sunt doar simbolice, dar fizice, concrete. Astfel cetățenii din R. Moldova ca și cei din România au încă o posibilitate să interacționeze direct.”

Zborul de la Chișinău până la Timișoara va dura circa 1h și 45 de minute.

Sursa: radiochisinau.md