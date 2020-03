CHINA COMUNISTĂ descoperă în continuare bolnavi asimptomatici de covid-19, pe care nu-i RAPORTEAZĂ oficial (Bloomberg)

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 24 MARTIE 2020 ; azi avem Luna Noua in Berbec, oameni buni ! In mijlocul atator evenimente astrale intense, cu energii puternice si pe alocuri conflictuale, Luna Noua ne aduce raza de speranta. O asteptam cu totii pentru ca avem nevoie de energii de nou...

Medici şi infirmieri trimişi la Wuhan pleacă acum din oraş, după ce bilanţul noilor infecţii a scăzut la zero, însă oficiali de la Centru au fost îndemnaţi să mai rămână o perioadă, în contextul în care Beijingul este îngrijorat de situaţia de la Wuhan şi din regiunea Hubei, scrie Caixin.

Cazurile asimptomatice de la Wuhan au fost descoperite după ce pacienţi au fost internaţi în spitale pentru a fi ţinuţi sub observaţie medicală, după ce s-au aflat în contact strâns cu cazuri confirmate, au lucrat în locuri de carantină sau în locuri cu risc mare de expunere, scrie Caixin.

Beijingul nu dezvăluie numărul persoanelor din această categorie, alimentând temeri cu privire la faptul că mult trâmbiţata scădere la zero a noilor cazuri de săptămâna trecută ar putea să nu aibă nicio valoare.

