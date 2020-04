China dorește să interzică, în sfârșit, consumul de carne și de pisică

'Noi am militat foarte mult pentru această decizie. Am vorbit cu nenumărați ambasadori ai Chinei la București și le-am solicitat acest lucru în numele Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului (FPAM). De asemenea, felicităm și iubitorii de animale, ong-urile din China, pentru că au reușit acest act de normalitate. Acum le-ar trebui și o lege de protecție a animalelor, precum și o Poliție a Animalelor pe care ne-o dorim și noi în România. Pe această cale fac un nou apel pentru înființarea Poliției Animalelor în România!' a declarat Marinescu.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Cultură 10 Aprilie 2020, ora: 04:00

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...