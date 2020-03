China refuză să mai testeze pacienții cu simptome de coronavirus din Wuhan pentru a nu strica propaganda care spune că starea de urgență s-a încheiat

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În total, în Chișinău, sunt înregistrate 103 cazuri de Covid-19, iar 10.741 persoane se află sub supraveghere medicală la domiciliu.

Republica Moldova înregistrează o rată ridicată de cazuri grave înregistrate în rândul pacienților infectați cu COVID-19. AGORA a comparat informațiile anunțate în țara noastră cu datele din cele mai afectate țări de coronavirus. Mai exact, am analizat numărul cazurilor grave...

O profesoară de liceu din Marea Britanie mărturisește prin ce chinuri a trecut și cum a reușit să învingă coronavirusul, deși suferă de diabet și are și o afecțiune pulmonară, denumită A1AT.

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 12 mii de distribuiri.

Spitalele din Wuhan îi resping și refuză să le facă teste pacienților locali cu simptome de coronavirus, transmite publicația RTHK din Hong Kong, citată de La Stampa. E vorba despre o decizie politică a autorităților, care vor să arate că epidemia a fost ținută sub control în provincia de unde a fost exportată în toată lumea.

