China se așteaptă la un nou val de coronavirus? - Oraș cu 10 milioane de locuitori, băgat în carantină

China a luat decizia de a închide toate sălile de fitness și piscinele din Beijing, la scurt timp după ce un oraș de 10 milioane de locuitori a fost băgat în carantină, de teama răspândirii COVID-19.

Chinezii se tem de un noul val de coronavirus, după ce în provincia Shaanxi s-au înregistrat 7 noi cazuri de COVID-19 sâmbătă. Toți, cetățeni întorși din Rusia, cu un zbor din Moscova, scrie Dailymail. Dintre pasagerii zborului respectiv, 30 de persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus, 8 dintre acestea fiind asimptomatice.



Oficial doar 4.632 de decese s-au înregistrat în China din cauza COVID-19

Chinezii, descumpăniți

Deși în ultimele două zile nu a mai avut loc niciun decese în China cauzat de COVID-19, autoritățile iau în serios posibilitatea apariției unui nou val de cazuri. Acest lucru i-a determinat să reînceapă să bage în carantină cetățenii chinezi care vin din străinătate, în timp ce sălile de fitness și piscinele sunt închise rând pe rând.„Pe 16 aprilie, am trecut o inspecție și am putut să redeschidem. Apoi, pe 18 aprilie, ne-au cerut din nou să închidem. Am fost foarte frustrat. Doar ce am văzut speranța, însă imediat a dispărut”, spune Zhao Hui, proprietar al unei săli de fitness din Beijing, pentru The Sunday Telegraph.

Harbin, orașul cu 10 milioane de locuitori din nord-estul Chinei, a înregistrat mai mult de 70 de cazuri noi cu COVID-19, după ce virusul ar fi fost „importat” de către un student întors din New York. Peste 4.000 de oameni sunt testați în prezent de autoritățile chineze.

Oficialii monitorizează atent situația din oraș. Puncte de control au fost instalate la aerport și la stațiile de tren, pentru ca cei veniți din alte părți să fie ținuți sub evidență. Pentru a putea intra în locurile publice și ansambluri rezidențiale, cetățenii din Harbin trebuie să aibă poarte măști, să le fie luată temperatura și să folosească o aplicație aprobată de Guvern, pentru a demonstra că nu sunt infectați.

Toate cazurile confirmate, suspectate sau asimptomatice vor fi puse în carantină strictă, în timp ce toți vecinii acestora ce trăiesc în aceeași clădire cu ei vor fi izolați la domiciliu timp de două săptămâni.