China UCIDE animalele de companie ale pacienților infectați cu Covid-19

Unii chinezi spun că după ce au venit acasă din spital, acolo unde au fost în carantină, au descoperit că animalele de companie le-au fost ucise, potrivit realitatea.net.



În același timp, acei angajați ai autorităților locale care au omorât animalele au afirmat că nu există tratament pentru animalele infectate și eutanasierea este singura opțiune.

Un cetățean din Chengdu, din sud-vestul Chinei, a spus pe o rețea de socializare că pisica i-a fost omorâtă când a fost mutat din casa să la spital. Chiar cu două luni înainte, o femeie din Harbin, din nord-est, a spus pe Weibo că cele trei pisici ale ei au fost ucise de angajații comunitari după ce au fost testate pozitiv pentru virus.

Acei angajați au răspuns spunând presei locale că nu există tratament pentru animalele infectate și eutanasierea este singura opțiune.

O postare care circulă online conține o listă de instrucțiuni pentru proprietarii de animale de companie care au probleme cu autoritățile, precum apeluri pe rețelele de socializare, înregistrarea uciderilor și alte acțiuni brutale ale acelora, cerând ajutor prin intermediul instituțiilor de presă locale și insistând să li se permită plasarea în carantină cu animalele de companie.

Potrivit legii chineze, animalele sălbatice sau cele domestice (în sensul agricol) infectate în timpul unei pandemii pot fi ucise. Dar pisicile și câinii nu sunt enumerate că animale domestice.

Din punct de vedere medical, nu există dovezi potrivit cărora animalele de companie pot răspândi virusul. Conform US Centers for Disease Control and Prevention, riscul că animalele să răspândească Covid-19 la oameni este considerat scăzut.