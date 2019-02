Chiril Gaburici: Colaborând intens cu PDM, în cadrul Ministerului Economiei, am descoperit o echipă de profesioniști

Ministrul degrevat al Economiei și Ifrastucturii, Chiril Gaburici, a decis să candideze din partea PDM la alegerile parlamentare din 24 frbruarie, deoarece guvernarea democrată este constituită din profesioniști, capabili să implementeze proiecte benefice pentru oameni.



„Din data de 31 ianuarie, am degrevat din funcție și candidez în circumscripția 31 din Chișinău. Nu sunt membru de partid, dar, colaborând intens cu PDM în cadrul Ministerului Economiei, am descoperit o echipă de profesioniști, împreună cu care am implementat mai multe proiecte inedite, strategice pentru dezvoltarea țării, iar ideile mele au fost susținute. De aceea am acceptat să candidez”, a declarat Chiril Gaburici, într-un interviu acordat omului de afaceri și jurnalistului Pavel Zingan.

Gaburuci mai spune că este pentru prima dată când candidează, dar nu îi este dificil, deoarece în politică pot fi aplicate regulile din business, atunci când vine vorba de organizare.

„În perioada alegerilor, candidatul are multe contacte, manifestă loialitate, are parte de feedback. Pur și simplu, în business toate acestea se convertesc în venituri, iar în politică - în voturi”, a pecizat Chiril Gaburici.





Interviul integral poate fi citit aici: http://pavelzingan.md/