Chiril Moțpan: Securitatea națională, în pericol în cazul demisiei Guvernului Sandu. Au loc negocieri SECRETE între Igor Dodon și PDM

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

În acest context, „Dodon deja a inițiat discuții secrete cu PD în vederea creării unei coaliții formale sau neformale, în particular despre votarea unui guvern minoritar. El insistă ca Ion Chicu, consilier prezidențial, fost ministru al finanțelor, sa fie prim-ministru. Dodon este dispus sa acorde PD funcții de miniștri, cu excepția următoarelor ministere care vor fi ale PSRM: MAI (îl propune pe Gheorghe Cavcaliuc); MAEIE; Ministerul Finanțelor; Ministerul Apărării; Vicepremier pentru reintegrare; SIS; Procuratura. În discuțiile secrete cu PD, Igor Dodon promite că va închide toate dosarele penale ale democraților și le va asigura garanții în acest sens. De asemenea, se discută despre pregătirea materialelor compromițătoare la adresa lui Andrei Năstase și Maia Sandu, ca aceștia să nu mai poată reveni la rolul lor de lideri ai protestelor stradale, dar și în politică în general”, scrie președintele Comisiei securitate, apărare si ordine publică pe rețelele de socializare.

„Eventuala cădere a Guvernului Sandu va conduce în mod obligator la schimbarea regimului politic în Republica Moldova, care, la rândul său, trebuie privită și ca o amenințare serioasă pentru securitatea Republicii Moldova și pentru securitatea regională. Despre aceasta vorbește informația obținută din surse confidențiale care arată că președintele Dodon se află în negocieri secrete cu reprezentanții PD la care se discută partajarea instituțiilor statului, inclusiv cele care nu pot fi partajate politic. Din punctul meu de vedere, revenirea la guvernare a structurilor mafiote ale PD, îngemănate cu interesele economice și geopolitice ale președintelui Dodon, ar pune în pericol securitatea statului Republica Moldova, dar și cea regionala. Și acest lucru se poate produce prin relansarea activității schemelor criminale de îmbogățire ilicită, expansiunea serviciilor secrete rusești în spațiul dintre Nistru și Prut. Nu putem exclude și interesele obscure ale unor reprezentanți ai acestor partide de a prelua sub control instituțiile strategice ale statului, în primul rând, Aeroportul Internațional Chișinău, dar și cel de la Mărculești”, scrie Chiril Moțpan.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)