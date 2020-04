Nu iesiti, maine, luni 6 aprilie, la serviciu!

Luati-va concediu de boala, concediu anual sau concediu din cont propriu si ramaneti in izolare completa si stricta la domiciliu!

Nu iesiti din casa!

Explicatii:

Atunci cand iei virusul nu stii despre asta. Afli

abia dupa 4-7 zile. Intre timp, daca ai luat virusul poti infecta alte persoane fara stii si fara sa stie si ei. Asa are loc raspandirea necontrolata, ca in jocul cu baba-oarba - te leaga la ochi, te invarteste de cateva ori si incearca, dupa, sa gasesti pe cineva umbland cu ochii legati.

Mai departe, atunci cand iti dai seama ca esti bolnav, dupa acele 4-7 zile, exista riscul sa fie deja complicatii (pneumonie etc).

In asemenea caz, este necesara internarea la spital si conectarea la respiratie artificiala. In total in RM avem 500 asemenea aparate. Numarul bolnavilor a ajuns la 750, dintre care 215 sunt medici (adica aproape fiecare al treilea). Pana si locul de munca al medicilor a devenit sursa de infectie!!!

Ieri s-au inregistrat 160 de cazuri noi - intr-o singura zi. Anterior erau cate 80 pe zi, saptamana trecuta - cate 20 pe zi.

Doar o carantina generala generala obligatorie pentru toti cetatenii RM (nu butaforia din prezent), ar putea rupe lantul raspandirii virusului Covid-19.

In Italia, dupa trei saptamani de carantina generala, numarul de imbolnaviri zilnice a inceput sa scada.

Guvernantii, nu stiu pe ce lume traiesc. Chicu spune ca vom muri multi, altul, Dodon, spune ca virusul este un fleac, dar intre timp, gropile la cimitir, ei, ni le-au sapat, la propriu!

Carantina generala este o masura obligatorie!

Iata cum ar trebui sa arate azi (de fapt inca de pe 9 martie, asa cum am cerut de multe ori)

Decizia Comisie pentru Situatii Exceptionale:

Avand in vedere raspandirea necontrolata a coronavirusului pe teritoriul RM in peste 25 de raioane, avand in vedere intrarea zilnica pe teritoriul RM a circa 2000 de concetateni din diaspora (lucru firesc in asemenea situatie), avand in vedere dublarea saptamanala a numarului de infectati ajungand in prezent la aproape 100 de cazuri pe zi, avand in vedere rata de infectare a medicilor este de 20% din numarul total de bolnavi (cea mai mare rata a imbolnavirii medicilor din Europa si din lume), avand in vedere deficientele majore legate de lipsa echipamentului medical necesar de protectie al medicilor, in special in spitalele raionale, avand in vedere introducerea carantinei deja in mai multe localitati din RM, avand in vedere capacitatile limitate, riscul si pericolul de intrare in blocaj a sistemului medical, avand in vedere pericolul infectarii intregului corp medical si a intregii populatii a RM care se va solda inevitabil cu numeroase decese, avand in vedere introducerea unor masuri similare in mai multe tari europene si din lume, este necesara adoptatea urmatoarei decizii de Comisia Situatii Exceptionale (CSE):

1. Se introduce carantina generala nationala in RM incepand cu ‪6 aprilie 2020‬. Toti cetatenii RM, toti cetatenii straini si toti apatrizii, de pe teritoriul RM, intra in izolare obligatorie, la domiciliu.

2. In localitatile urbane este interzisa parasirea domiciliului. In localitile rurale (sate, comune) este permisa parasirea domiciliului pentru prelucrarea loturilor si terenurilor agricole, inclusiv prin mobilizarea altor persoane si a tehnicii agricole, in conformitate cu regulile, mentionate la punctul 4.

3. In scopul aprovizionarii cu produse alimentare si / sau medicamente, atat in localitatile urbane cat si in cele rurale, este permisa iesirea de la domiciliu o singura data pe saptamana, a unui singur membru de familie, pentru procurarea de produse alimentare si / sau medicamente, la cel mai apropiat magazin / farmacie.

4. In perioada carantinei generale nationale isi continua activitatea agentii economici si angajatii lor din alimentatia publica (magazine alimentare), farmacii, sectorul de aprovizionare cu produse alimentare si medicamente, agricultura cu respectarea regulilor de protectie (dezinfectanti, distanta sociala etc).

5. Deplasarea spre si de la serviciu a persoanelor mentionate la punctul 4 se va face pe baza de certificat eliberat de angajator.

6. Statul va asigura in perioada carantinei tuturor persoanelor mentionate la punctul 1, un ajutor social de 3000 lei (suma care reprezinta cheltuielile medii lunare de consum, conform BNS), de la bugetul de stat, prin redirectionarea tururor veniturilor in acest scop, precum si din surse externe, dupa asigurarea cu toate cele necesare a sistemului medical. Ajutorul social va fi acordat la cerere persoanelor care vor face solicitari in acest sens. Solicitarile se vor face prin intermediul primariilor (in sate si comune) si a directiilor de asistenta sociala (orase si municipii).

7. In perioada carantinei, adresarile la medic se vor face telefonic. In cazuri de urgenta si simptome de Covid - 19, se va apela 112.

8. Cetatenii RM care intra pe teritoriul RM, in perioada carantinei, vor fi supusi in mod obligatoriu testarii, in vederea excluderii sau confirmarii infectarii cu Covid-19.

9. Carantina se introduce pe perioada ‪6 aprilie - 20 aprilie‬, cu posibilitatea de prelungire, in cazul continuarii cresterii numarului de infectati.

10. Nerespectarea regulilor de carantina mentionate mai sus, se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, administrativ sau penal, dupa caz.

Dorin Chirtoacă / Facebook.com