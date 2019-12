Chirtoacă, Munteanu, Deliu și Carp la o acțiune comună de Ziua Unirii: Să lăsăm orgoliile la o parte, să putem da mâna

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

La această oră are loc dezvelirea bustului poetului Dumitru Matcovschi, pe Aleea Clasicilor.

Deputatul Lilian Carp a declarat că 1 decembrie nu este doar o zi în care ne-am unit, dar o zi în care s-a încheiat o luptă în care am fost recunoscuți ca un sigur popor ce trăiește în hotare comune. „1 decembrie este ziua în care să ne amintim că acum 101 ani s-a încheiat consolidarea neamului românesc, divizat între trei mari imperii și care a luptat cu greu să-și poată uni teritoriile. De aceea, la Chișinău, Unirea este așteptată mai mult ca niciodată. Unirea de a fi împreună, de a putea lăsa orgoliile la o parte, de a putea da mâna cu celălalt. Sper că 1 decembrie poate fi un nou început. Să nu uităm că cei care astăzi au intrat în Primăria Chișinău și stau aici peste drum, încearcă să se prefacă, pentru a putea fura de peste Prut și banii, și speranța celor care sunt aici la Chișinău”, a atenționat deputatul.

