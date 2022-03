Christo Grozev (Bellingcat): Putin dorește să ocupe R. Moldova, forțele ruse se așteaptă la o rezistență mai mică din partea NATO

„Instituțiile media de propagandă ruse nu pomenesc de RM, dar noi am investigat acțiunile servicilor speciale ruse, a FSB pe teritoriul Ucrainei până la invazia din 2014. Aceiași securiști, MGB-iști care au activat în 2013 în Ucraina au fost și în RM. De aceea nu trebuie să ne prefacem că nu vedem că ei au planuri și referitor la Republica Moldova. Ei au un astfel de plan doar că nu le e convenabil să-l „vândă” prin intermediul propagandei populației deoarece aici se așteaptă la o rezistență mai mică din partea NATO ca în cazul celorlalte țări. Se dorește ocuparea acestui teritoriu doar că nu se vorbeste despre aceasta”, a mai spus Christo Grozev.

Serviciul ucrainean de contraspionaj militar afirmă că a dejucat o posibilă tentativă de asasinat împotriva preşedintelui Volodimir Zelenski. Membrii unui grup condus de un agent FSB ar fi încercat să ajungă în Kiev sub acoperirea de militari ucraineni din cadrul...

Actualitate 22 Martie 2022, ora: 07:53

Acuzaţiile Rusiei că Ucraina are arme biologice şi chimice sunt false şi arată că preşedintele rus Vladimir Putin are în vedere folosirea acestor arme de către el însuşi în războiul împotriva Kievului, a afirmat luni preşedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian.