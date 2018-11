Cifra zilei: Aproape 900 de familii și tineri necăsătoriți și-au procurat locuințe prin intermediul Programului „Prima Casă”

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Astăzi, cerul va fi noros. Vor cădea precipitaţii sub formă de lapoviţă, iar izolat va fi ceaţă. La Briceni şi Soroca sunt prognozate minus două grade Celsius, iar la Bălţi şi Orhei va fi minus un grad.

Intenția de vot în Partidul Politic „ȘOR” a crescut de trei ori în ultima jumătate de an, datorită activității liderilor formațiunii și a acțiunilor partidului, a remarcat luni, 26 noiembrie, în timpul prezentării rezultatelor unei cercetări sociologice,...

Angajații din sectorul public vor primi tradiționalele prime de la sfârșit de an, inclusiv așa-numitul al 13-lea salariu, în pofida speculațiilor opoziției. Asigurarea vine din partea liderului democraților, Vlad Plahotniuc. Acesta spune că subiectul a fost discutat la...

