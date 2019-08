CIFRELE NU MINT / Moldova exportă vin de 100 de milioane de euro, România pantofi de 1 miliard

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) debutează azi la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Românca o înfruntă pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA). Partida va începe în jurul orei 20:30.

Preşedintelui pro-rus Igor Dodon impune o agendă geopolitică rusească în Republica Moldova, iar rezistenţă din partea Guvernului condus de proeuropeana Maia Sandu nu are nici un efect. Îngrijorată, administraţia de la Washington l-a trimis la Chişinău pe consilierul...

Piaţa locală este cunoscută la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai importanţi producători de pantofi, alături de state asiatice precum China sau Vietnam, care însă sunt cunoscute pentru preţurile mici. De altfel, din China exportăm peste 40% din încălţăminte la un preţ mediu de sub 3 dolari.

Încălţările „made in Romania“ iau în special drumul Occidentului, pe când consumatorii locali cumpără în special pantofi produşi în Polonia şi China.România a exportat în 2018 pantofi în valoare de aproape 1,1 mld. dolari, un nivel relativ constant. Pe de altă parte, importurile s-au apropiat de 700 mil. dolari după un avans de aproape 16% în 2018 versus anul anterior, arată datele companiei de cercetare de piaţă World Footwear. Astfel, deşi importurile au o evoluţie mult mai accelerată decât exporturile, piaţa de încălţăminte rămâne încă una dintre puţinele industrii care creează valoare adăugată şi rămân pe surplus.

