Cifrele nu mint: În ultimii trei ani, pensia medie a crescut cu circa 50 la sută

Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost de acord să organizeze o dezbatere cu Vladimir Zelenski, adversarul său din alegerile prezidențiale, pe stadionul olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri. Declaratia sefului statului a fost facuta în cadrul...

”Atunci când Pavel Filip a preluat guvernarea, pensia medie era de 1165,2 lei, iar la sfârșitul anului 2018 acest indicator a ajuns la 1709,23 de lei. Aici trebuie să menționăm că media din 2018 nu include majorarea, de la 1 ianuarie 2019, cu 10% a pensiilor mai mici de 2000 de lei, dar și indexarea tuturor pensiilor de la de la 1 aprilie 2019, care ar trebuie băgate tot în “pușculița” Guvernului Filip. Aceste majorări vor fi deja reflectate în pensia medie calculată pentru acest an. Prin urmare, în ultimi trei ani pensia medie a crescut cu circa 50 la sută (46,68%)”, se conține în analiza citată.

