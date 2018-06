Cinci alimente pe care trebuie să le consumi pentru a avea un păr sănătos

Cine nu-şi doreşte un păr frumos şi sănătos? Investeşti sume uriaşe în îngrijirea lui, mergi la coafor pentru tratamente felurite şi ai acasă cele mai performante gadgeturi de îngrijire. Dar există lucruri mai simple şi mai eficiente pe care le poţi face pentru un păr cu adevărat strălucitor.

Unul dintre acestea este o dietă echilibrată, care să conţină, pe cât posibil, şi aceste 5 alimente:

Somon, pentru strălucire

Peşti precum somonul, sardinele şi macroul sunt foarte bogaţi în acizi graşi omega-3 sănătoşi. Corpul tău nu poate sintetiza de unul singur aceste grăsimi sănătoase, aşa că trebuie să le iei din alimente sau din suplimente. Acestea te ajută la prevenirea unui număr semnificativ de boli, dar sunt şi foarte bune pentru un păr sănătos şi strălucitor. Consumă măcar o dată sau de două ori pe săptămână o porţie de peşte şi rezultatele se vor vedea destul de repede.





Iaurt grecesc, pentru un păr rezistent

Iaurtul grecesc este o sursă excelentă de proteine, aceste adevărate cărămizi ale celulelor organismului. În plus, conţine vitamina B5, care contribuie la vascularizarea scalpului, deci şi la creşterea părului. Cunoscută şi sub denumirea de acid pantotenic, cel mai probabil l-ai observat şi în compoziţia produselor pentru păr. Vitamina B5 este eficientă împotriva căderii şi subţierii părului, aşa că nu strică să ai o sursă în plus din care să o iei, mai ales că un iaurt grecesc poate reprezenta, alături de câteva fructe de pădure, un mic dejun sănătos şi delicios.

Spanac, pentru a lupta cu părul fragil

Ca şi multe legume cu frunze verzi, spanacul este plin de nutrienţi uimitori. Are o cantitate impresionantă de vitamina A, plus fier, beta-caroten, folaţi si vitamina C. Acestea lucrează împreună, pentru un scalp sănătos. Aceste substanţe îţi păstrează părul hidratat, aşa că nu va mai fi casant şi nu se va mai rupe. Profită de sezonul verdeţurilor şi include spanacul în dieta ta, oricât de des poţi. Pentru variaţie, te poţi baza şi pe varza kale, care are aceleaşi beneficii.

Linte, pentru a preveni căderea părului

O cantitate prea mică de fier în organism poate duce, dincolo de anemie şi la o cădere severă a părului. Din fericire, există o mulţime de surse de fier în alimentele pe care le consumi în mod obişnuit. Alege lintea, sursă excelentă de fier, pe care o poţi consuma în supe, salate sau tocăniţe şi vei avea, pe lângă fier, şi o sursă excelentă de proteine vegetale. Te mai poţi baza şi pe cerealele îmbogăţite cu fier, pe legumele cu frunze închise la culoare dar şi pe carne de vită sau organe, o sursă remarcabilă de fier.

Carne slabă de pui, pentru părul rar

Când nu îţi iei suficiente proteine din mâncare, părul ia pauze de la crescut şi, inevitabil, se răreşte, deoarece pierderea naturală a celor aproximativ 100 de fire de păr zilnic continuă. Pentru o dietă variată şi echilibrată şi pentru un păr sănătos, alege surse de proteine animale care să te ajute, precum carnea de pui sau de curcan, bogată în proteine, dar săracă în grăsimi. Dacă eşti vegetariană, alege surse vegetale de proteine, dar poţi apela şi la suplimente alimentare.

