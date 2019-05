Cinci beneficii uimitoare pe care le aduce cafeaua

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

„După reținerea, marți, a unui oficial rus, autoritățile kosovare au acuzat Moscova că tulbură apele în Europa de Sud-Est”, scrie The Independent.

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea...

3. Măreşte pulsul şi energizează Să nu uităm că niciun exces nu aduce lucruri bune, şi cum cafeaua are o „personalitate” puternică, poate provoca dezechilibre serioase în organism. Dacă este consumată peste măsură, poate duce la nervozitate, anxietate şi o creştere a pulsului. Cafeina stimulează sistemul nervos, fapt ce duce la o secreţie excesivă a adrenalinei. Un alt efect negativ este faptul că reduce capacitatea oaselor de a absorbi necesarul de minerale, slăbindu-le rezistenţa şi crescând riscul de osteoporoză. Acest efect poate fi contracarat dacă amestecaţi cafeaua cu lapte. Pentru femeile însărcinate este bine de ştiut că o cantitate crescută de cafeină creşte considerabil riscul avortului, cel puţin aşa susţin rezultatele ultimelor studii efectuate în SUA.

1. Protejează de diabetul zaharat şi de cancer Cercetătorii de la Harvard afirmă că un consum regulat de cafea ne protejează de diabetul zaharat, de nemiloasa boală Parkinson şi de cancerul de colon. În plus, starea generală se îmbunătăţeşte, iar durerile de cap dispar. Probabil vă întrebaţi de unde vin aceste beneficii. Ei bine, antioxidanţii şi cafeina sunt substanţele răspunzătoare pentru toate aceste lucruri. S-au efectuat studii în Europa, ce invocă faptul că trigolina, componenta principală ce dă aroma şi gustul amărui cafelei, este o substanţă antibacteriană şi antiadezivă, astfel prevenindu-se formarea cariilor dentare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)