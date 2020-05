Cinci FALSURI promovate de către autoritățile separatiste de la Tiraspol

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Camera Deputaților a adoptat miercuri o lege care privește înființarea unui "DNA al pădurilor": Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Proiectul merge la Senat în calitate de for decizional. Noii procurori vor avea la dispoziţie anual şi un fond de 2...

După vizita OMS la Tiraspol, reprezentanții așa ziselor ministere de externe și interne au făcut-o pe medicii. Au vorbit despre fișe epidemiologice, cum trebuie tratați oamenii din punctul de vedere al protocoalelor medicale, ghidări clinice, etc. Oare în regiune nu au mai rămas medici? Sau așa zișii miniștri au făcut și facultatea de medicină?

Totuși, chiar și după inaugurarea laboratorului, teste prelevate în raioanele de est sunt aduse și la Chișinău. Laboratorul are o capacitate mică, de procesare de cel mult 60 de teste pe zi, iar gradul de precizie al testelor rapide este destul de mic.

Partea transnistreană abordează situația cu jumătăți de măsură, or subiectul bancar a fost discutat de multiple ori inclusiv la Conferințe internaționale, precum Conferința Bavareză. Problema e că regimului separatist nu-i sunt pe plac regulile Chișinăului deoarece aceste aspecte țin și de coșul 3 al agendei de negocieri, cu elemente din statutul juridic al regiunii bancare. Subiectul bancar ține de securitatea bancară. Toți cei care locuiesc în regiunea transnistreană și dețin carduri emise în sistemele internaționale de plăți pot retrage numerar din bancomate, or impedimentele de a se deplasa peste linia administrativă sunt impuse de partea transnistreană. Oare Tiraspolul este gata să accepte circulația leului în regiune?!În realitate, Chișinăul a fost mereu deschis pentru cooperare și a mers în întâmpinarea părții transnistrene pentru a facilita dialogul și procesul de reintegrare a țării. Este principiul după care se conduce Guvernul, conform Constituției Republicii Moldova, iar toate activitățile se înscriu în această logică.

Ce ține de blocarea posibilității de plată cu cardurile Mastercard și VISA, solicitarea a venit din partea celor două sisteme de plăți internaționale. Terminalele de plată au fost deschise de banca Uralsib din Federația Rusă, iar conform licenței, această bancă are dreptul să exploateze terminalele de plată doar pe teritoriul Federației Ruse. Agenții economici din stânga Nistrului care au conturi în băncile comerciale licențiate de Banca Națională a Moldovei nu sunt discriminați în raport cu ceilalți agenți economici înregistrați în Republica Moldova. Băncile sunt obligate prin legislația privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu angajamentele internaționale, să ceară dovezi privind proveniența banilor. Dacă există dubii ce ține de proveniența mijloacelor financiare, băncile sunt obligate să refuze tranzacția și să sesizeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

