Cinci întrebări foarte importante despre lume, la care nimeni nu ştie să răspundă

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Clericul ortodox Ghenadie Valuța a pierdut procesul intentat in justiție de către comunitatea LGBT. Valuță a fost obligat de instanță să aducă scuze publice pentru instigarea la discriminare pe criteriile orientare sexuală și convingeri reprezentanților comunității LGBT. Pentru...

Noi, romanii, tinem post inaintea sarbatorilor mari. Acum, odata cu inceperea Postului Pastelui, care este cel mai lung si mai aspru dintre toate, apare si intrebarea ce efecte are postul asupra sanatatii. Dar, mai mult, cat de util ar fi sa tii post in restul anului si cum te poate ajuta asta sa...

Cum creierul percepe timpul depinde de aşteptări. Creierul poate reprezenta probabilitatea că ceva (anume) va avea loc. Fiecare gând are mai multe „orizonturi”. Spre exemplu, orizonturile se află la sfârşitul fiecărei silabe, la sfârşitul fiecărui...

Game of Thrones este serialul superlativelor: cel mai scump, cel mai vizionat, cel mai piratat, cel mai premiat. Începând din această dimineață, ultimul sezon este disponibil și pentru publicul din România. Pe platforma HBO GO a fost publicat online primul episod din sezonul...

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

CINE VA CÂŞTIGA DEZBATEREA PRIVITOARE LA MAREA STRATEGIE GLOBALĂ A STATELOR UNITE? Aşa cum scria recent Stephen Wertheim în New York Times, o dezbatere de mult timp aşteptată, referitoare la rolul Americii în lume, este în curs de desfăşurare. Poate o astfel de dezbatere ar fi fost mai potrivită la sfârşitul Războiului Rece, dar, aşa cum spune o zicală: „America face întotdeauna ceea ce trebuie, după ce prima dată încearcă toate alternativele“.

CE SE VA ÎNTÂMPLA CU UNIUNEA EUROPEANĂ? Uniunea Europeană este o structură foarte importantă. Are 28 de state membre (cel puţin până când Marea Britanie va depăşi criza sa nervoasă şi va decide ce va face) şi furnizează cadrul general pentru o economie conbinată de peste 18 trilioane de dolari. Are o monedă comună pentru o parte din membri şi setează standarde privind drepturile omului şi practici-cheie pentru toată Europa. Deşi nu a fost singura responsabilă de pace şi stabilitate în Europa în ultimii 60 de ani, a reprezentat o parte importantă a succesului european de după Al Doilea Război Mondial.

Statele Unite au fost lidere în informaţiile bazate pe semnale electromagnetice pentru mult timp, aşadar există motive să credem că încă se pricep foarte bine la asta. Donald Trump o acordat Comandamentului cibernetic mai multă putere împotriva adversarilor SUA. Însă informaţiile publice referitoare la capacităţile şi activităţile exacte ale SUA sunt destul de limitate-din motive legate de securitate naţională. Lipsa informaţiilor referitoare la acţiunile cibernetice ale SUA are şi efecte negative: dacă nu este clar ce acţiuni cibernetice întreprind SUA, atunci atacurile cibernetice străine asupra Americii vor părea neprovocate, când, de fapt, sunt doar parte a unui proces reciproc.

CÂT DE BUNE SUNT CAPACITĂŢILE CIBERNETICE ALE AMERICII? Este deja un fapt obişnuit să citim poveşti alarmiste despre ameninţările cu care ne confruntăm în mediul virtual. Pe lângă bine-cunoscutele probleme legate de viruşi, infracţiuni cibernetice, ransomware, etc., ne confruntăm şi cu pericole legate de spionajul comercial şi tot felul de scenarii îndrăzneţe, precum presupusa spargere de către ruşi a email-urilor Comitetului Naţional Democrat (DNC) în alegerile prezidenţiale din 2016 sau posibilitatea ca Huawei să-şi folosească echipamentul reţelistic ca pe un cal troian, lucru ce a permis Guvernului chinez acces uşor la echipamentele utilizatorilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)