Cinci partide pro-românești și-au consolidat forțele pentru unificarea curentului unionist

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joacă din sectorul Râşcani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc. Ion Ceban a mai spus, în cadrul ședinței operative de la Primărie, că nu va tolera ilegalităţile în domeniul construcţiilor...

În cadrul unui interviu acordat portalului www.curentul.md, Boris Andros, Directorul general al Combinatului de panificaţie „Franzeluţa” S.A., a vorbit despre rezultatele înregistrate de întreprindere în 2019, despre provocările din acest an, dar şi...

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Ținând cont de accentuarea pericolului expansiunii influenței Federației Ruse în RM, prin metode, inclusiv hibride, de dezbinare și segregare socială și etnică, de acaparare a spațiului mediatic, precum și staționarea ilegală a armatei de ocupație, preluarea de obiective strategice, încercările de federalizare etc.;

Potrivit unui comunicat de presă, este vorba despre Partidul Democrația Acasă, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc și Partidul Uniunea Salvați Basarabia. „Având în vedere imperativul consolidării tuturor forțelor unioniste din Republica Moldova (RM), pentru apropierea și realizarea idealului nostru național, eliberarea de sub ocupația rusă și Reîntregirea neamului românesc, prin Unirea cu România;

