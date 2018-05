Cinci persoane cercetate pentru trafic de influiență: au luat mită de zeci de mii de euro pentru obținerea cetățeniei României

30 de percheziții și 5 persoane reținute într-un dosar privind redobândirea frauduloasă a cetățeniilor românești. Oamenii legii au efectuat percheziții la la oficiile și domiciliile gestionarilor unor companii, procurorii anticorupție au ridicat documente, acte de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova și Federației Ruse, tehnică de calcul, telefoane mobile și mijloace bănești. Patru persoane au fost plasate în arest preventiv, iar una în arest la domiciliu.

De asemenea, Procuratura Anticorupție anunță despre pornirea urmăririi penale pentru trafic de influență.

În cadrul procesului penal s-a stabilit că, în perioada 2013 – prezent, gestionarii unor companii private, sub paravanul acordării consultaţiilor juridice pentru redobândirea cetățeniei românești, au pretins şi au primit de la mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova și Federației Ruse, sume bănești considerabile, în schimbul asistenței acordate la redobândirea cetăţeniei României. Aceștia susțineau că au influenţă asupra persoanelor publice străine din cadrul Consulatelor României din or. Odesa (Ucraina), or. Moscova (Federaţia Rusă) și Autorității Naționale pentru Cetățenie din mai multe județe ale României.





Figuranții pe dosar și-au specializat activitatea pe:

- depunerea actelor pentru obținerea cetățeniei românești, în lipsa solicitanților, prin intermediul persoanelor interpuse;

- depunerea, în regim prioritar, a Jurământului de credinţă faţă de Statul Român de către persoanele ce au fost aprobate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie pentru obţinerea cetăţeniei române;

- transcrierea, în regim prioritar, a actelor de stare civilă (certificate de naștere/deces/căsătorie etc.);

- obținerea vizei de reședință fictive în România, cu perfectarea cărților de identitate.

Figuranții percepeau de la solicitanți pentru prestarea serviciilor respective, sume bănești în mărime de la 1.500-2.000 euro (pentru depunerea jurământului în regim de prioritate) și de la 10.000-25.000 euro (pentru pregătirea dosarului, traducere, legalizare notarială, depunerea în lipsa persoanei, obținerea pașaportului), sume care în cumul reprezintă proporţii deosebit de mari.

Dacă aceștia vor fi găsiți vinovați, ei riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Sursa: politik.md