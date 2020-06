Cinci zile de haos în SUA. Un polițist și doi civili au murit în conflictele violente

„Moartea lui George Floyd pe străzile din Minneapolis a fost o mare tragedie, care i-a copleşit pe toţi americani cu oroare, furie şi jale! Dar ce vedem acum pe străzile oraşelor noastre nu are nimic de-a face cu dreptatea şi pacea. Memoria lui George Floyd este dezonorata de jefuitori şi anarhişti. Nu putem şi nu trebuie să permitem unui grup restrâns de infractori şi vandali să ne distrugă oraşele. Nu voi permite acestor hoarde de vandali să câştige!”, a spus președintele american.

A fost a doua seară la rând, cu sute de oameni furioşi în fața Casei Albe. Din nou, protestatarii s-au contrat cu polițiștii și agenții Serviciilor Secrete. În Florida, un șofer a intrat cu mașina într-un grup de manifestanți. O adolescentă a fost rănită uşor, iar bărbatul a fost arestat. Pentru a-i împrăştia mulțimea, poliţiştii fac de multe ori uz de forţa excesivă. Chiar în New York, un echipaj a forțat o barieră a protestatarilor.

Printre protestatari, s-au strecurat și grupări violente. Scandalagii vandalizează magazine ori incendiază maşini. Cele mai grave acte huliganice au avut loc în New York, atât în Brooklyn, cât şi în Manhattan, unde tensiunile dintre protestatari şi forţele de ordine au escaladat noaptea trecută.

Atlanta, Washington, New York, Chicago ori Boston: peste 40 de mari oraşe americane par să fi intrat în zodia haosului. Un polițist și doi civili au pierit în conflictele din ultimele cinci zile.

