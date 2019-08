Cine a fost baronul român supranumit „Zorro din Țara Hațegului”

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Începând de acest an, Guvernul declară ziua de 23 august ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare.

Tradiția familiei Nopcea a fost continuată de cei doi fii ai baronului român, precum și de nepotul său. Familia nobiliară românească și-a legat destinul foarte strâns de cel al Casei Imperiale de Austria. Fiul cel mare al lui Vasile Nopcea, Francisc Nopcea, a devenit colonel în armata austriacă și consilier al Principelui Carol Ferdinand. Apoi, după Ausleigh-ul care a dus la formarea Austro-Ungariei în 1867, Francisc Nopcea a devenit cancelarul împărătesei-regine Elisabeta, soția lui Franz Jozef, cea care avea să rămână în istorie sub numele de Sissi. Francisc Nopcea a mai fost și comite suprem al Hunedoarei, precum și șef al Fiscului. Cel de-al doilea fiu, Alexis Nopcea, a avut o carieră mai agitată, potrivit site-ului nopcsa.ro. El a devenit, la rândul său, militar în armata austriacă. În timpul războiului dintre Austria și Prusia, a căzut prizonier în Cehia, invadată de armata prusacă, în anul 1866. Eliberat după o scurtă captivitate, Alexis Nopcea a plecat în Mexic, ca ofițer în regimentele de husari ai împăratului Mexicului, Maximilian de Habsburg, care avea să aibă un sfârșit tragic.

În romanul său, ”Săracii bogați”, eroul negativ este baronul Hatzegy Lenart, un pseudonim sub care oricare dintre contemporanii săi îl puteau recunoaște pe Vasile Nopcea. Baronul, sub pavăza funcției de comite suprem, i-ar fi jefuit pe bogații aristocrați din Țara Hațegului, precum și transporturile de aur care veneau din Munții Apuseni. Legendele scornite pe seama lui Vasile Nopcea spuneau că toate castelele pe care le deținea în satele Fărcădinu de Jos (azi comuna General Berthelot), Săcel și Zam ar fi avut tuneluri subterane, pe care baronul bandit le-ar fi folosit pentru a-și surprinde și jefui oaspeții. O astfel de legendă spune că baronul și-ar fi jefuit chiar propria soție, Agnes Kozma.

Baronul Vasile Nopcea a fost ales apoi vicepreședinte al delegației românești, condusă de episcopul Andrei Șaguna, care a preventat împăratului Franz Jozef revendicările românilor ardeleni, sintetizate sub forma unei petiții. Implicarea lui Vasile Nopcea în revoluția română i-a înfuriat pe maghiari. Revoluționarii maghiari au devastat castelul din Zam al lui Vasile Nopcea. Apoi, răzbunarea a continuat împotriva baronului român, pe care au încercat să îl falimenteze și să îl demonizeze. Jokay Mor a fost unealta acestei meschine răzbunări.

Vasile Nopcea și-a asumat identitatea românească sub influența prietenilor săi, episcopul ortodox de atunci al Sibiului, Andrei Șaguna, și marele cărturar greco-catolic George Barițiu. Baronul român spera că revoluția va fi una pașnică. De aceea, în contextul în care în Hunedoara era în fierbere, el l-a invitat în comitat pe Andrei Șaguna, să predice pentru liniștirea spiritelor. Apoi, Vasile Nopcea a luat parte la Marea Adunare Națională din 3/15 mai 1848 din Blaj, unde fusese invitat chiar de Andrei Șaguna. Cronicile consemnează o anecdotă legată de acest eveniment. Atunci când cei 40.000 de români adunați pe Câmpia Libertății din Blaj au jurat credință națiunii române și împăratului Franz Jozef, Vasile Nopcea a ridicat și el mâna pentru a depune jurământul. Atunci, Alexandru Papiu-Ilarian, după o relatare, ori George Barițiu, după alt martor al evenimentelor, i-ar fi strigat: ”Vasilică Nopcea, jos mănușa!”. Aristocratul român și-a rupt netulburat mănușa albă și și-ar fi aruncat-o jos.

