Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Și lista nu e nici de departe completă. Finalul lui 2019 n-a însemnat doar scrisori de Facebook cu rezumate de an, recunoștință și speranță pentru deja celebrul 2020. A lăsat în urmă o nouă moarte comisă de sistem. Femeia de 66 de ani care s-a dus la Spitalul Floreasca...

Este plin netul de articole care se slujesc de false interpretări istorice pentru a demonstra o inferioritate culturală a românilor și mai toate susțin superioritatea unui regionalism ardelenesc. Un exemplu mai recent îl avem de la Horațiu C. Damian, ce înșiră o lungă polologhie în...

Președintele Igor Dodon consideră că decizia de a majora tarifele per kilometru și, respectiv, biletele la transportul interurban este o decizie argumentată. Într-un interviu pentru Tribuna, Dodon a afirmat că această hotărâre a avut ca alternativă doar „blocarea completă a...

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Nu cunosc ce conțin acele înregistrări, dar cu siguranță publicarea lor va aduce mai multă lumină. În acele nopți și zile se află originea dezastrului în care am ajuns prin predarea statului la cheie lui Igor Dodon. Fără îndoială că rolul PD, oferirea sprijinului pentru un guvern Dodon sunt condamnabile, dar totuși nu PD-ul este cel care a semnat angajamente publice că nu vor face alianță cu Dodon, cealaltă parte a mafiocrației ce stăpânea R. Moldova.

Fostul lider al PUN i-a luat apărarea lui Iurie Reniţă, care a fost atacat de deputatul Dan Perciun. „Reacțiile bolnăvicioase ale unor juni din PAS la anunțul Ambasadorului Iurie Reniță, conform cărora există înregistrări din noaptea de 7 iunie 2019, care i-ar deconspira pe cei care au insistat pentru realizarea unei alianțe necondiționate cu PSRM și Igor Dodon, dovedesc spaima de adevăr a unora, dar mai ales că alianța cu sculele Moscovei mai are încă multe lucruri ascunse.

