Cine astăzi e modelul de autoritate la moldoveni?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Ceea ce trebuie să reținem din prima parte a comparației e că cei din jur, martori ai nesimțirii flăcăilor, nu le-au taxat comportamentul. De ce? M-am gândit multa la asta. Am găsit mai multe explicații, cea mai plauzibilă însă mi se pare următoarea: nesimțirea, neomenia sunt un fenomen obișnuit, o normă.

Comparațiile în acest context sunt inevitabile. Am citit undeva că la nemți, pompierul merge să salveze - și se sacrifică pentru a salva casa altuia, a unui străin - , deși i s-a spus că în acel moment arde casa sa sau a părinților lui.

