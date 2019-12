Cine e noul director interimar la POȘTA MOLDOVEI

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

”Actualul director general interimar are o experiență vastă în domeniul atragerii investițiilor în Republica Moldova, promovării imaginii țării și diplomației economice”, se menționează într-un comunicat de presă al ”Poșta Moldovei”. Vitalie Zaharia a fost director al Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO).

Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei” are un nou director interimar. Este vorba despre Vitalie Zaharia, desemnat în această funcție din data de 10 decembrie, prin ordinul Agenției Proprietății Publice, fondatorul întreprinderii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)