Cine e Vanessa Youness, amanta lui Gelu Oltean: acuzată într-un dosar DNA că a luat mită un milion de euro, proprietară a clinicii de welness în care DIICOT susține că se organizau reuniuni de consum de ayahuasca

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte...

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Fostul premier al României, actual primar al Clujului, Emil Boc, are calitate de martor în dosarul Vanessei Amal Youness. El a susținut la DNA că nu a cunoscut dedesubturile afacerii de corupție, care s-ar fi derulat fără știrea și implicarea lui. El a fost nevoit să explice și legătura cu Vanessa Amal Youness. Femeia a locuit în același bloc cu el, pe Calea Victoriei, pe când Boc era premier. În plus, la percheziția de la locuința femeii, procurorii au găsit un ghid medical primit de Boc de la medicul Bogdan Oprița.

Procurorul a pus sechestru pe 4 terenuri, 6 apartamente și 2 garaje din Cluj și Dâmbovița ale femeii și a deschis un nou dosar penal în care încearcă să afle unde a dispărut milionul de euro. În plus, potrivit documentelor bancare, în contul din Elveția al femeii, procurorul a descoperit alte 1,5 milioane de euro, despre care suspectează că ar proveni din fapte de corupție. Așa că acum investighează și proveniența celor 1,5 milioane de euro.

Așadar, procurorul consideră că are probe pentru a susține acuzația că Youness a primit un milion de euro în contul din Elveția al unui off-shore din Seychelles, însă nu a mai găsit banii efectiv.

Procurorul DNA George Matei – cel care l-a trimis în judecată și pe liderul PSD Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive – a deferit-o Justiției pe Vanessa Amal Youness după ce a strâns probe potrivit cărora ea ar fi cerut și primit un milion de euro de la oamenii de afaceri Claudiu Florică și Dinu Pescariu pentru atribuirea unui contract IT, în 2011.

Acuzațiile DNA. DNA instrumentează un nou dosar în care cercetează unde ar fi ajuns un milion de euro pe care Vanessa Amal Youness i-ar fi primit mită, potrivit rechizitoriului. Femeia ar fi fost o apropiată a fostului premier, potrivit aceluiași document prin care Vanessa Youness a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență la sfârșitul lui ianuarie acest an și care a fost consultat de G4Media.ro.

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau ”reuniuni” de consum de DMT (dimetyltriptamina – AYAHUASCA). Youness e implicată într-un dosar DNA și a fost o apropiată a fostului premier, Emil Boc.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)