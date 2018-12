Cine erau dracul și tămâia – primul editorial politic al Românei Mari

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Jumătate din români au alocat cadourilor de Crăciun un buget de 300 de lei în acest an, în timp ce 2 din 5 cheltuie până la 750 de lei.

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească UE fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziţii puternice în Parlament, transmite dpa.

Dar isprava nu s'a făcut din pricina „politiciansimului", otrava vieții noastre publice, grija și goana aprigă numai pentru „ale tale", în tovărășia altora la fel ca silințe de organizare, sub cuvânt că e în interesul public, tocmai când el suferă mai mult.

Pentru că mă chemi la lupta politică, dragul meu prieten, țin să te asigur în primul rând de adânca mea credință într'o Românie Nouă, care va fi România Mare, refăcută prin noile puteri românești de peste vechile hotare și îndreptățită prin noile reforme decretate de M.S. Regele, Mai încă că nu o putem ajunge la o deplină bună stare, fără refacerea care nu privește decât clasa conducătoare, odată ce țara e bogată și poporul s'a arătat atât de vrednic. Și cum această clasă nu poate să dispară, ea trebuie să se refacă – prin ea însăși, prin sforțările nobile și românești ale fiecăruia din cei ce o alcătuiesc. E o modestă a mea părere, arătată încă din 1907, când cu marea răscoală țărănească, in „Neamul Românesc". Spuneam încă de atunci că oamenii de bine s'au săturat de idei și de programme...pe hârtie, de „organizații" și „curente" , de titluri și teorii, de formalism și vorbe mari, oricât a fi de frumoase.

Realizată sub forma unei scrisori, scrierea atrage atenția asupra unor probleme spinoase din societatea românească, unele nerezolvate nici până astăzi. O temă este, de pildă, separarea politicii de administrație, despre care autorul consideră că ea, administrația, „va trebui să-și ia calea ei singură". Gânduri rele se pun în scris și „politicianismului" – care este numit „otrava vieții noastre publice".

În România Nouă – organul de propagandă pentru unirea politică a tuturor românilor, apărut la Chișinău în data de Marți, 20 Noembrie (2 decembrie) 1918, anul II, numărul 220, este publicat un lucid editorial, poate chiar prima analiză politică făcută într-un ziar care era de acum sub cupola României Mari.

