Cu 2-3 zile înainte de alegeri, în discuțiile purtate aici, un prieten îmi spunea ca AUR intră în parlament. Am râs. I-am spus că discutăm duminică seara, după exit poll. Recunosc că n-am urmărit AUR, habar n-aveam ce candidați au. Singura imagine pe care o aveam era a lui George Simion, cu caravana lui umblând prin orașele țării. „Săracii!”, am zis eu. Eram focusat pe partidele parlamentare.

Luni am aflat că unul dintre susținătorii AUR este un cunoscut de-al meu, Iulian Horneț. Îl cunosc de vreo 8 ani, printr-un prieten comun. Am fost de nenumărate ori la el în birou și în fabrică. Am și servit masa împreună. N-am știut că susține AUR. Cine este Iulian Horneț? Cel mai mare inventator român în viață. A lucrat în cercetare în cadrul armatei. Mai multe brevete de invenție în industria militară. După care, a trecut la cercetare pe zona instalațiilor termice.



Astăzi este creatorul brandului ecoHorneț, numărul unu în lume. Centrale termice pe peleți. Arzătoare pe peleți tip injector. Generatoare de aer cald pe peleți. Arzătoare termice pe tuburi radiante. Generatoare de abur pe peleți. Instalații de piroliză pentru procesarea și reciclarea deșeurilor de orice fel.

Noua tehnologie patentata ecoHORNET consta in arderea de inalta eficienta si ecologica, la temperaturi de incinerare de peste 1200°C, cu emisii poluante minime a peletilor fabricati din orice biomasa. Ca termen de comparație, tehnologia Bosch arde deșeurile la 800 gr. C. O centrală ecoHorneț, după 30 de zile de funcționare, zi-noapte, care arde peletii la peste 1200 gr. C scoate un pumn de cenușă.

Emisiile generate de tehnologia Eco Horneț, astăzi, se încadrează în ținta fixată de UE pentru 2050. Eu însumi am tot dus politicieni și oameni de afaceri să vadă cu ochii lor. Doar doar vor înțelege ce mină de aur deține țara asta. România are deșeuri menajere care, transformate în peleți, ar produce apă caldă și agent termic pentru 80 de mil. locuitori.



Cu alte cuvinte, toate gropile de gunoi din țara asta s-ar putea transforma în materie primă pentru producerea de energie si agent termic. Pentru întreaga populație. La cel mai mic preț existent în lume. Pe bază de peleti fabricati din tot ce arde, biomasa, respectiv sub-produse si resturi din agricultura, viticultura si exploatarea forestiera responsabila, lemn degradat, deseuri zootehnice, plante energetice, deseuri biodegradabile municipale si industriale, namoluri de epurare.

„Padurile nu sunt combustibil”, afirmă Iulian Horneț. „Am soluția ca în țara asta să nu se mai taie un copac pentru încălzire și să eliminăm gropile de gunoi”. A prezentat soluția la toate guvernele, începând din 2012. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Vă dați seama ce mafii operează în zona gropilor de gunoi? A pus pliante cu proiectul său pentru o Românie curată, fără poluare, în cutiile tuturor parlamentarilor români, la parlament.



Niciun interes. Poate acum se va putea vorbi de la tribuna Senatului, va fi băgat în seamă. „Statul Român nu ajută la promovarea inventatorilor români, noi suntem uniți să promovăm oamenii valoroși ai României”, declară Iulian Horneț.

Vă spun sincer, de câte ori duceam pe cineva la prezentările lui, îmi venea să urlu. Cum adică, să ai ca popor o asemenea tehnologie, să poți elimina gropile de gunoi, să transformi gunoiul menajer, resturile agricole, în energie termică și electrică și să nu interese pe nimeni în țara asta? Să-i oferi poporului energie termică și electrică la cel mai mic preț de pe planetă? E criminal. A montat o centrală la un bloc nou. Știți cât plăteste un locatar la un apartament de 100 mp? Apă caldă și încălzire? Cca. 100 de lei/lună.

Un cultivator de flori din Slatina, care deține o seră, plătea cam 30.000 EUR pe iarnă ca să încălzească serele. I-a făut ecoHorneț o instalație pe peleți. Știți cât plătea apoi? 3.000 de EUR. A primit nenumărate premii internaționale, printre care și Medalia de Aur la Las Vegas, decernată de o asociație a oamenilor de afaceri din lumea întreagă. Vinde instalații termice din USA și Canada până în Japonia și Australia. Și aici nu-l bagi în seamă? Are un proiect la cheie pentru România. Poate acum va fi băgat în seamă. E obligația AUR.



