Cine este Mariana Durleșteanu, candidatul lui Dodon propus la funcția de premier al R.Moldova

Amintim că, Igor Dodon a anunțat astăzi că PSRM nu va susține Guvernul Gavriliță și o propune pe Mariana Durleșteanu la funcția de premier al R. Moldova. Acesta a declarat că PSRM, împreună cu alți deputați, vor aduna 51 de semnături pentru înaintarea acestei candidaturi. Fracțiunea PSRM, care are 36 deputați, a semnat deja. Totodată, Dodon a menționat că este vorba de o majoritatea tehnică, nu de o alianță politică, care să asigure sprijin unui Guvern de tranziție până la anticipate.

Mariana Durleșteanu vorbește fluent limbile rusă și engleză. Este căsătorită și are doi copii.

În anul 2004 a fost numită în funcțiile de președinte al Consiliului de Administrare al BCA Banca de Economii și vicepreședinte al Consiliului de Administrare al SA Moldovagaz. A participat la summit-ul „Millennium Development Goals” al ONU, la Conferința „Financing for Development” de la Monterrey, la ședințele anuale a FMI și BM, la conferințele organizate de BM, FMI și ONU privind reducerea sărăciei. La data de 17 noiembrie 2004, Mariana Durleșteanu a fost numită în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Regatul Unit.

Ulterior, a urmat cursuri de specializare organizate de Banca Mondială („Procedurile de procurări și rambursări pentru împrumuturile BIRD”, Kiev, 1996), FMI (Politici și analize macroeconomice, Joint Vienna Institute’s courses, Viena, 1997) și Merrill Lynch (Piața Financiară internațională, operațiuni de capital și piețe, Merrill Lynch’s courses New York, USA, 1997).

