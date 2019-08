CINE ESTE socialistul Vladimir Țurcan: salariu de bugetar, viață de lux și donații generoase la partid

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu 5% din cauza datelor economice sub aşteptări din China şi Europa, care au reaprins temerile legate de încetinirea cererii globale.

Curtea Constituțională are componență deplină. Cei șase candidați desemnați de Guvern, Parlament și CSM au depus astăzi în plenul Parlamentului jurământul de investire, în fața președintelui.

„De aici trebuie să pornim. Cu regret, actualmente, această problemă poartă un caracter geopolitic, iar acest lucru s-a pornit de la creşterea valului de naţionalism. Ţin minte foarte bine ce a fost în 1989, când s-a aprobat Legea privind funcţionarea limbilor şi ceea ce era în Moldova atunci şi în jurul sediului Parlamentului la aprobarea legii. Lozincile şi chemările la unire, de aici a pornit totul şi este produsul nostru autohton. Ulterior, evenimentele s-au dezvoltat în aşa măsură că azi această problemă este la intersecţia intereselor geopolitice. Aceasta este realitatea”, a afirmat deputatul PSRM. Acesta a venit cu un apel către guvernanţi, care trebuie să înţeleagă că populaţia din regiune nu are încredere în guvernarea care promovează ideile unionismului, este favorabilă lărgirii ariei de acoperire a NATO, inclusiv prin crearea oficiului NATO în ţară.

În ultima declarație de avere, depusă la CEC pentru anii 2017-2018, condidatul socialist arată că are în proprietate o casă și trei apartamente, ultimul fiind procurat în anul 2017, aceeași mașină, care apare și în declarațiile anterioare. Deputatul mai indică și doua terenuri. În șapte conturi bancare, familia Țurcan păstrează vreo 350 de euro şi cam tot atâțea lei. Salariu anual al deputatului a constituit puțin peste 180 mii lei, iar pensia - peste 100 mii lei. Salariu său de deputat și pensia este singurul venit în familia Țurcan.

Până a obține un nou mandat în Parlament în 2014, Vladimir Țurcan avea un apartament și o casă de peste 300 de metri pătrați, dar și o mașină luxoasă de model Lexus. După trei ani de aflare în Parlament acesta se poate lăuda cu alte două apartamente și un Lexus mai nou, care l-au costat mult peste un milion de lei. În 2016 Țurcan a investit 400.000 de lei într-un apartament de 94 de metri pătrați, iar un an mai târziu – 662 de mii, într-un apartament de 103 metri pătrați. În 2016 legiuitorul a luat în posesie și folosință un Lexus RX-200T, care ar costa 10.000 de euro. Alte 10.800 de dolari deputatul le păstrează în bancă”, arată o altă anchetă semnată de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice.

Locuință la preț privilegiat În 2008, Țurcanu, deși avea apartament în Chișinău, s-a înscris într-o listă a deputaților care doreau obținerea unei locuințe, într-un bloc nou, la un preț de doar 310 euro per m.p., în timp ce valoarea de piață a unei astfel de locuințe era de aproape trei ori mai mari.

În 2008, acesta participă la fondarea companiei de asigurări Global-Asig în 2010, fondează un alt SRL - Flextanc, iar în iulie 2014, împreună cu trei parteneri, devine fondator la SRL Two Goose , firmă cu licență în diverse domenii, printre care comerțul diferitor produse, fabricarea pâinii, baruri și restaurante. Anastasia Țurcan, una dintre fiicele deputatului, este și ea fondatoare la două SRL-uri: MC-Dent ​, care deține clinica Doctor White din Chișinău, și SRL Fusion, care administrează clubul de noapte Cherry. Ecaterina Stratulat, o altă fiică a deputatului, împreună cu soțul său Eugeniu, au fondat alte trei SRL-uri, cu activități în domeniul închirierii apartamentelor și automobilelor.

Formațiunea „Moldova Unită”, pe care o conducea Vladimir Țurcan, a fuzionat cu Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon. Într-o declarație de presă comună, în octombrie 2012, cei doi lideri au spus că formațiunea lor are ambiția de a deveni cea mai importantă forță politică de stânga. În același document Dodon și Țurcan spun că Partidul Comuniștilor nu are viitor, că se va destrăma și va ajunge „o stafie politică”, inclusiv pentru că actualul său lider, Vladimir Voronin, ar fi „obosit” și „incapabil să-și controleze vorbele și faptele”.

Vladimir Țurcan, unul dintre cei mai longevivi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, este numărul 20 pe lista socialiştilor pe circumscripţia naţională. Ţurcanu candidează şi pe circumscripția uninominală nr.8, Cantemir. El are la activ cinci mandate de deputat, cu o întrerupere de doi ani, cât a fost ambasador în Federația Rusă. Luxul în care trăiește familia sa, etalat în reviste și în emisiuni televizate, contrastează puternic cu veniturile de bugetar ale demnitarului. A fost criticat în presă și de către colegii săi deputați că ar avea afaceri nedeclarate. S-a manifestat adeseori printr-un discurs românofob, anti NATO și pro Kremlin.

