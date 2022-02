Cine l-a demis pe Podarilov? Revenco: Hotărârea îi aparține fostului șef. Carp: Decizia a fost a doamnei ministre

Deputatul PAS Lilian Carp a declarat că decizia de a-l demite pe Podarilov a fost luată de ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco. Totodată, șefa MAI susține că hotărârea îi aparține fostului șef IGP. „Fiecare ministru are mână liberă să demonstreze și să livreze rezultate și în cazul dat doamna Revenco nu este o excepție. Ea a fost cea care l-a propus de domnul Podarilov, tot ea a hotărât să facă această schimbare”, a menționat Carp în cadrul unei emisiuni, potrivit unimedia.info.

„Noi am spus și public, cei care sunt în funcție și nu vor reuși să facă față unor cerințe vor fi schimbați. Domnul Podarilov nu putem spune că nu a încercat să reformeze IGP-ul, dar nu a avut destul de multă consecvență în ceea ce privește reformarea Inspectoratului General de Poliție, de aceea a fost nevoie de această schimbare în funcție. Chiar dacă noi am dat un termen de șase luni în care cel care a primit funcția poate să demonstreze că poate schimba lucrurile. Din păcate la IGP a existat loc de mai bine și aici s-a luat decizia de a face această schimbare. Decizia nu s-a luat la partid, decizia a fost luată de doamna ministră. Noi nu discutăm la partid numiri de șefi la IGP sau în alte agenții. Fiecare ministru are mână liberă să demonstreze și să livreze rezultate și în cazul dat doamna Revenco nu este o excepție. Ea a fost cea care l-a propus de domnul Podarilov, tot ea a luat decizia să facă această schimbare”, a declarat Carp.

Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, susține că a aflat de decizia lui Podarilov de a pleca de la șefia IGP când acesta a depus cererea de demisie.

„Suntem o echipă din care a făcut parte și dumnealui, a venit cu decizia să meargă separat și eu în calitate de ministră nu am dreptul să o interpretez”, a declarat Revenco. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Iurie Podarilov, a fost demis din funcție de Guvern, la data de 16 februarie. Potrivit deciziei, Podarilov a depus cerere de demisie, iar Executivul i-a acceptat-o, fără vreo discuție. Astfel, Viorel Cernăuțean a fost numit în funcția de șef interimar la IGP. În seara aceleiași zile Podarilov a venit cu un mesaj.

„Procesul de curățare a sistemului cu siguranță în 5 luni nu se realizează, însă pot să declar că imediat în perioada care urmează munca depusă în această perioadă va începe să ia un rezultat în favoarea angajaților de poliție”, a menționat acesta.