Cine l-a născut pe Dodon și de ce nu a murit Voronin?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Având în spate o serioasă pregatire militară, ordonat, metodic și orientat in viata socială Carol I a făcut dovada unui autentic simț politic. Era o natură umană echilibrată, remarcabilă prin seriozitate, inteligență și putere de muncă. Studiile temeinice, călătoriile...

Germania a testat cu succes un taxi zburător. Vehiculul ar putea intra în transportul public în 2025, relatează The Guardian. Dezvoltat de compania Lilium, taxiul zburător are la bază o tehnologie de decolare şi aterizare verticală, potrivit Mediafax.

Astfel, azi, după aproape cinci ani de guvernare liberală și democrată, R. Moldova a rămas la fel de săracă, iar prăpastia socială dintre cei bogați și săraci s-a adâncit și mai mult. Atmosfera în societate este otrăvită de fumul înecăcios al minciunii și corupției generalizate. Politica interesului național a fost substituită prin politica interesului partinic și oligarhic. Deși trompetiștii și toboșarii guvernării fac mult tam-tam, Moldova nu a rămas fără Voronin și fără comuniști, ba mai mult chiar, situația s-a agravat deoarece la acesta s-a mai adăugat un pericol – un pericol rusesc real numit „Igor Dodon”. Lefegiii mediatici ai guvernării manipulează obraznic opinia publică, inducându-i ideea unui scrutin fără alternativă pentru electoratul democratic - ori votăm actualele partide de la guvernare, ori revin comuniștii. Există în această „logică” un evident element de șantaj. Alegătorul nu are de ales între cei buni și cei mai buni, ci între cei „foarte răi” și cei „mai puțin răi”. Cei „foarte răi” sunt, evident, Voronin și Dodon, cei „mai puțin răi” sunt …„ai noștri” – liberal-democrații, democrații și liberalii, inclusiv cei „reformați”. Aceasta înseamnă că și în campania electorală de la toamnă vom intra în aceeași apă murdară, în care băieții șmecheri prind pește de două decenii și ceva: iarăși polarizarea societății, iarăși lupta cu pericolul comunist, iarăși demagogie în loc de programe electorale concrete. Și deoarece Voronin nu mai părea un pericol suficient de convingător și primejdios a apărut, ca din senin, unul capabil să-i mobilizeze pe moldoveni la luptă sfântă. Acest pericol, repet, se numește „Igor Dodon”.

Spre deosebire de alegerile precedente, când răspunsul la respectiva întrebare era mai clar, anul acesta lucrurile stau cu totul altfel. Deși parcă în ultimul an ne-am mișcat din punctul mort – au fost anulate vizele și s-a semnat Acordul de Asociere la UE – moldovenii trăiesc sentimentul iluziilor spulberate și al așteptărilor înșelate. După aproape cinci ani de guvernare, partidele din coaliția majoritară au reușit să-și dezvăluie adevăratul lor suflet și adevărata lor față: o față zâmbitoare, dar un suflet cinic și ipocrit. Mandatul acestor partide a fost unul al scandalurilor și corupției. La acest capitol partidele de la guvernare nu s-au dovedit a fi cu nimic mai bune decât PCRM-ul lui Voronin. Dimpotrivă. (Acesta nu a îndrăznit să atenteze la Banca de Economii și la Aeroportul din Chișinău).

