Cine stă în spatele tentativelor de expropriere a Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Schimbarea climatică are o serie de efecte negative care afectează întreaga planetă, printre care și creșterea nivelului mării. Noi studii arată că nivelul mării crește, la nivel global, într-un ritm alert. În cursul secolului 21, cercetătorii estimează că apele...

O prezentatoare de meteo are următorul tic verbal:

Igor Dodon s-a inatlnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Presedintele spune ca a discutat cu oficialul american despre pusibilitatea unei eventuale caderi a guvernului Sandu.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

Este adevărat că un executor judecătoresc care acționează la cererea „BEMOL Retail” S.R.L. în legătură cu această pretenție a aplicat sechestrul asupra părților sociale deținute de „Danube Logistics Holding BV” în cadrul „Danube Logistics” S.R.L.? Consider ilegală încercarea companiei „BEMOL Retail” S.R.L. de a responsabiliza compania „Danube Logistics Holding BV” pentru pretențiile neîntemeiate și contestate, înaintate mie personal. „Danube Logistics Holding BV”, o societatea subsidiară a „Danube Holding BV”, nu a fost parte la litigiul legat de gestionarea societății „BEMOL Retail” S.R.L. și, respectiv, aceste pretenții ale „BEMOL Retail” S.R.L. nu-i pot fi imputate. Exproprierea ilegală de părți sociale ar cauza prejudicii esențiale nu doar companiei olandeze „Danube Logistics Holding BV” dar și altor părți, cum ar fi BERD, care deține un interes economic de 65% în aceste părți sociale. Și nu în ultimul rând, aceasta ar demonstra că drepturile investitorilor străini nu sunt respectate în Republica Moldova.

Ce planuri aveți referitor la hotărârea instanței judecătorești cu privire la pretenția înaintate de „BEMOL Retail” S.R.L. Am solicitat ca autoritățile competente să investigheze modul de desfășurare a procesului de judecată și fabricarea dovezilor în legătură cu pretenția înaintată de „BEMOL Retail” S.R.L. De asemenea, eu am depus o cerere împotriva Republicii Moldova la CEDO în legătură cu procesul de judecată viciat, rolul angajaților din cadrul autorităților publice la fabricarea dovezilor și interpretarea arbitrară a legislației aplicabile. La 25 octombrie 2019 CEDO a confirmat că cererea mea a fost admisă spre examinare.

Care este temeiul pe care se bazează pretenția cu privire la modul în care ați gestionat societatea „BEMOL Retail” S.R.L.? În calitate de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L., am reușit să transform o companie nou-creată care genera pierderi și care nu avea nici stații de alimentare cu produse petroliere și nici resurse financiare la mijlocul anului 2006, într-o companie care operează cu 54 de stații de alimentare și care a generat venituri de 75 mln USD și un profit net de 7 mln USD în 2012 – anul când am demisionat din funcția de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L. După ce Rafiq Aliyev a cumpărat „BEMOL Retail” S.R.L., dar nu a reușit să cumpere și societatea „Danube Logistics” S.R.L. în 2014, dânsul a început să argumenteze că „BEMOL Retail” S.R.L. ar fi putut genera profituri mai mari. Aliyev pretindea în special că societatea ar fi putut realiza profituri mai mari în cazul în care 35 stațiile de alimentare cu produse petroliere s-ar fi aflat în proprietatea „BEMOL Retail” S.R.L. și dacă „BEMOL Retail” S.R.L. nu ar fi acordat un împrumut către „Danube Logistics” S.R.L.

Ce sumă a investit „EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Rafiq Aliyev în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei? „EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Aliyev a investit în total 24.8 mln USD în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei în schimbul sumei de 28.6 mln dolari SU. Aceste investiții au inclus investiția de 4,320 MDL (340.6 dolari SUA) sub formă de împrumuturi. Aliyev încearcă să umfle în mod nejustificat sumele investite de „EASEUR Holding BV” adăugând, de exemplu, investițiile finanțate din subvenția acordată de Guvern pentru susținerea investițiilor prevăzute în Acordul de Investiții cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)