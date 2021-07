Cine sunt 5 cei mai mari învinși ai alegerilor parlamentare din 11 iulie

Victoria categorică a PAS a umbrit discuția despre cei care au pierdut lamentabil aceste alegeri.

1. Blocul Dodon-Voronin

2. Moscova

3. Renato Usatîi

4. Andrei Năstase

5. PD

Cei mai mare învinși ai acestor alegeri sunt Igor Dodon și Vladimir Voronin. Mai puțin de 2 ani în urmă, socialiștii aveau puterea totală - Președintele, Speakerul și Guvernul. Astăzi, PSRM-ul este într-un declin total, fără lideri capabili să redreseze partidul.Odată cu obținerea majorității de către PAS, Federația Rusă este eliminată complet din procesele interne ale R. Moldova. Astfel, Chișinăul iese de pe orbita Moscovei. Scorul lamentabil obținut de partidele pro-rusești (BeCS, Usatîi, Tkaciuk, etc) demonstrează clar o schimbare în felul în care cetățeni percep Rusia. Nu există niciun politician care ar putea face jocurile Moscovei la Chișinău și care s-ar bucura de susținerea societății.După ce a acumulat aproape 17% în alegerile prezidențiale, Renato Usatîi se visa deja Prim-ministru, sau în cel mai rău caz Ministru de Interne. Ieri, Usatîi a anunțat că-și dă demisia din funcția de primar al Bălțiului și că nu va candida la șefia propriului partid.Principala figură a protestelor anti-Plahotniuc părăsește politica pe ușa din dos. După ce cetățenii au văzut ce „capacități” are ca Ministru de Interne și au preferat să-i dea Primăria lui Ceban, partidul lui Năstase rămâne în afara Parlamentului. Fără o figură „odioasă” cu care să lupte, existența Platformei nu mai are niciun sens.Prăbușirea PDM este fără precedent. Nu cunoaște alte exemple, când un partid scade de la aproape 24% la 1.8% în doar 2 ani. Până la urmă, Plahotniuc s-a răzbunat pe toți care l-au trădat, după ce l-a îngropat pe Dodon cu imaginile în care lua „kulioace”, a venit și rândul „reformatorilor” din PDM, care au obținut un catastrofal.